Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc”

Două imagini publicate pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Cluj, au stârnit reacții puternice din partea utilizatorilor. 

Mai exact, persoana care a surprins pozele susține că un șofer, care deține un autoturism înmatriculat în Alba, a parcat pe pe spațiul verde: ,,Prietene, poate la voi în Alba se poartă parcările pe spațiu verde, la noi la Cluj, nu. Data viitoare o găsești în Someșeni”, este textul care însoțește cele două fotografii. 

Postarea a strâns, în mai puțin de 24 de ore, peste 100 de reacții și zeci de comentarii din partea utilizatorilor. O mare parte dintre ei au susținut că ,,zona verde” din imagini nu este nimic mai mult decât ,,o litieră naturală pentru câini”. 

,,Am văzut și în Alba mașini de CJ parcate pe zona verde, așa că e reciproc”, a fost părerea unui internaut. 

,,Este impresionant cât de ușor se confundă noțiunea de «îngrijire» cu neglijența ambalată în autosuficiență. Spațiul acesta arată mai degrabă ca o litieră naturală pentru câini decât ca un spațiu verde. În Alba, zonele îngrijite presupun flori, delimitări și un minim de viziune — nu improvizații ridicate la rang de virtute. Idei există din belșug, inclusiv pe Pinterest, dar presupun un mic efort intelectual și estetic. A declara că faci ceva util nu înseamnă, automat, că și faci”, a scris un bărbat.

,,Într-adevăr, omu’ a parcat aiurea, poți să-i bați obrazul deși nu-i tocmai treaba dvs. Sunt niște băieți pe care îi plătește primăria să facă exact asta.

Cât despre amenințarea cu Someșeniu’ nu ține. În cazul ăsta nu o vor ridica, asta dacă nu o mutați dumneavoastră forțat”, a mai precizat un membru al grupului destinat șoferilor din Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „Noua formă de a prosti lumea”. Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

7 februarie 2026

De

„Noua formă de a prosti lumea”. Mașină cu numere de Alba, implicată într-o schemă de înșelătorie în Sibiu O persoană din Sibiu a povestit, pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din oraș, despre o modalitate de înșelăciune în care a fost implicat un autoturism înmatriculat în Alba Iulia.  La întoarcerea spre autoturism, […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Starea jalnică a unui drum județean din Alba i-a scos din sărite pe localnici: „Drumul Iadului s-a umplut de draci”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 zile

în

5 februarie 2026

De

FOTO-ȘTIREA TA | Starea jalnică a unui drum județean din Alba i-a scos din sărite pe localnici: „Drumul Iadului s-a umplut de draci” Jurnalistul Iosif Gligor descrie într-o postare în mediul online starea jalnică a Drumului Județean 705 din Alba, care leagă Zlatna de Almașu Mare și ajunge până la limita cu județul Hunedoara. Starea […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă dintr-un oraș din Alba. Accesul pietonilor, blocat de autoturism

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

2 februarie 2026

De

SUV parcat pe trotuar, în zona unui sens giratoriu, pe o stradă dintr-un oraș din Alba. Accesul pietonilor, blocat de autoturism Un SUV, înmatriculat în județul Cluj, a fost surprins parcat neregulamentar pe o stradă din municipiul Blaj. Imaginile au fost publicate ieri, 1 februarie 2025, într-un grup online destinat șoferilor din oraș. Potrivit imaginilor, […]

Citește mai mult