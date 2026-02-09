FOTO ȘTIREA TA | BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc”
BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc”
Două imagini publicate pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Cluj, au stârnit reacții puternice din partea utilizatorilor.
Mai exact, persoana care a surprins pozele susține că un șofer, care deține un autoturism înmatriculat în Alba, a parcat pe pe spațiul verde: ,,Prietene, poate la voi în Alba se poartă parcările pe spațiu verde, la noi la Cluj, nu. Data viitoare o găsești în Someșeni”, este textul care însoțește cele două fotografii.
Postarea a strâns, în mai puțin de 24 de ore, peste 100 de reacții și zeci de comentarii din partea utilizatorilor. O mare parte dintre ei au susținut că ,,zona verde” din imagini nu este nimic mai mult decât ,,o litieră naturală pentru câini”.
,,Am văzut și în Alba mașini de CJ parcate pe zona verde, așa că e reciproc”, a fost părerea unui internaut.
,,Este impresionant cât de ușor se confundă noțiunea de «îngrijire» cu neglijența ambalată în autosuficiență. Spațiul acesta arată mai degrabă ca o litieră naturală pentru câini decât ca un spațiu verde. În Alba, zonele îngrijite presupun flori, delimitări și un minim de viziune — nu improvizații ridicate la rang de virtute. Idei există din belșug, inclusiv pe Pinterest, dar presupun un mic efort intelectual și estetic. A declara că faci ceva util nu înseamnă, automat, că și faci”, a scris un bărbat.
,,Într-adevăr, omu’ a parcat aiurea, poți să-i bați obrazul deși nu-i tocmai treaba dvs. Sunt niște băieți pe care îi plătește primăria să facă exact asta.
Cât despre amenințarea cu Someșeniu’ nu ține. În cazul ăsta nu o vor ridica, asta dacă nu o mutați dumneavoastră forțat”, a mai precizat un membru al grupului destinat șoferilor din Cluj.
