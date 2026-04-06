FOTO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier la Șard: Un șofer de 29 de ani, ,,beat mangă”, a lovit două mașini parcate și s-a oprit într-un șanț

ACCIDENT rutier la Șard: Un șofer de 29 de ani, ,,beat mangă”, a lovit două mașini parcate și s-a oprit într-un șanț

Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 18.00, în localitatea Șard. Un șofer a ajuns cu o Dacia într-un șanț.

Potrivit martorilor, evenimentul rutier s-a petrecut după barieră, pe drumul spre Ighiu, vis-a-vis de spălătoria auto.

Șoferul autoturismului Dacia a acroșat alte două mașini parcate în afara părții carosabile și s-a oprit în șanțul de la marginea drumului, au declarat pentru ziarulunirea.ro reprezentanții IPJ Alba.

Din primele informații, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

UPDATE IPJ: În această după-amiază, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Șard, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Șard, a acroșat două autoturisme parcate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,91 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

