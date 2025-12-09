FOTO ȘTIREA TA | Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în giratoriul de la Carolina Mall
Accident în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în giratoriul de la Carolina Mall
Un accident rutier a avut loc marți dimineța în jurul orei 8.00, în Alba Iulia, zona Carolina Mall.
În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit martorilor, accidentul a avut loc în sensul giratoriu de la Carolina Mall.
Din primele informații, în urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.
