FOTO ȘTIREA TA | Accident GRAV în Alba Iulia: O femeie lovită de mașină pe Blv. Revoluției, în apropiere de piața Cetate
Un accident rutier grav a avut loc luni după-masa, în jurul orei 16.00, în Alba Iulia. O femeie a fost lovită de mașină în apropiere de magazinul Raema, zona pieței din Cetate.
Traficul rutier este îngreunat pe bulevardul Revoluției din municipiul Alba Iulia, din cauza evenimentului rutier.
Din primele date, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.
