FOTO ȘTIREA TA | „A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație

„A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație

Un instructor auto din Alba Iulia a fost surprins încălcând regulile de circulație pe o stradă din municipiu, marți, 23 iunie 2026.

Mai exact, bărbatul a ,,oprit” autoturismul chiar pe carosabil, iar elevul aflat în afara mașinii a fost nevoit să semneze mai multe documente. Situația a fost semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro, care a transmis și câteva fotografii însoțite de următorul mesaj:

„Un exemplu de instructor auto care nu știe regulile. A oprit în mijlocul drumului, iar un elev semna documente”, a scris acesta.

Reamintim că, suntem țara cu peste 8 milioane de șoferi și cu cel mai mare număr de morți în accidente auto din toată Uniunea Europeană.

Un experiment jurnalistic derulat de Recorder scoate la lumină o vulnerabilitate majoră în sistemul de pregătire a viitorilor conducători auto, un sistem în care poți ajunge instructor fără nicio oră de practică și fără să stăpânești la perfecție ceea ce ar trebui să-i înveți pe alții.

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