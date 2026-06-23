Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație

Bogdan Ilea

Publicat

acum 57 de minute

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„A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație

Un instructor auto din Alba Iulia a fost surprins încălcând regulile de circulație pe o stradă din municipiu, marți, 23 iunie 2026.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Mai exact, bărbatul a ,,oprit” autoturismul chiar pe carosabil, iar elevul aflat în afara mașinii a fost nevoit să semneze mai multe documente. Situația a fost semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro, care a transmis și câteva fotografii însoțite de următorul mesaj:

„Un exemplu de instructor auto care nu știe regulile. A oprit în mijlocul drumului, iar un elev semna documente”, a scris acesta.

Reamintim că, suntem țara cu peste 8 milioane de șoferi și cu cel mai mare număr de morți în accidente auto din toată Uniunea Europeană.

Un experiment jurnalistic derulat de Recorder scoate la lumină o vulnerabilitate majoră în sistemul de pregătire a viitorilor conducători auto, un sistem în care poți ajunge instructor fără nicio oră de practică și fără să stăpânești la perfecție ceea ce ar trebui să-i înveți pe alții.

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