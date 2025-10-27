FOTO | Stații de încărcare pentru mașini electrice în fiecare localitate din Sântimbru! Continuă și modernizarea drumului DJ 107

Stații de încărcare pentru mașini electrice în fiecare localitate din Sântimbru! Continuă și modernizarea drumului DJ 107

În fiecare localitate din comuna Sântimbru urmează să fie amenajate stații de încărcare pentru mașinile electrice. Pe lângă asta, continuă modernizarea drumului DJ 107, din Totoi.

Recent a fost construit cu succes un pod de trecere peste canalul cu rigole, fiind montate inclusiv protecții laterale pentru siguranța cetățenilor.

Anunțul a fost făcut de către primarul din Sântimbru, Ioan Iancu Popa, pe o rețea de socializare:

,,Dragii noștri, ne bucurăm să vă arătăm ce-am mai facut în cadrul proiectul de MODERNIZARE DRUMURI (DJ 107) din localitatea #TOTOI dar și a serviciilor oferite în localitatea noastră:

S-a amenajat un mic pod de trecere peste canalul cu rigole;

Cum este firesc s-au montat și protecțiile laterale atât la trecere cât și la capurile de pod;

Am început și amenajarea primei STAȚII DE ÎNCĂRCARE pentru mașinile electrice din cele care se vor construi în fiecare localitate din comuna Sântimbru”, a scris edilul.

