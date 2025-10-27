VIDEO | O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era plină de gunoaie”
Strada Alunului din Sebeș a fost transformată complet după ce au fost finalizate lucrările de modernizare a rețelei de apă și canalizare, dar și amenajarea infrastructurii rutiere.
Mai mult decât atât, un bloc de locuințe sociale pentru familiile aflate în dificultate, asflat nou și un parc de relaxare, alături de mai multe spații verzi, au transformat strada care ,,altădată era plină de gunoaie”.
Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a publicat un videoclip, pe o rețea de socializare, în care arată schimbările care au transformat strada Alunului.
,,De curând au fost finalizate lucrările de modernizare a rețelei de apă și canalizare, dar și amenajarea infrastructurii rutiere. O stradă care altădată era neamenajată și plină de gunoaie s-a transformat complet.
Astăzi avem asfalt nou, spații verzi îngrijite, un mic parc pentru relaxare și un bloc de locuințe sociale pentru familiile aflate în dificultate.
Sebeșul se schimbă în bine, iar zonele neglijate devin locuri curate, sigure și pline de viață.
Continuăm să investim în cartierele și străzile orașului, pentru un Sebeș tot mai modern, mai verde și mai aproape de oameni”, a scris edilul.
