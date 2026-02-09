FOTO: Star Pro Optimum și Kinder Teiuș, învingătoare la Winter Cup Teiuș 2026 | Turneul fotbalistic pentru copii, un real succes
Star Pro Optimum și Kinder Teiuș, învingătoare la Winter Cup Teiuș 2026, prima ediție | Turneul fotbalistic pentru copii, un real succes
Star Pro Optimum (categoria 2018) și Kinder Teiuș (2017) au devenit campioane la turneul Winter Cup 2026, aflat la prima ediție.
Citește și: Winter Cup Teiuș, turneu de fotbal pentru copii, în weekend, cu 20 de participante, la categoriile 2017 și 2018
Competiția de fotbal juvenil, organizată de clubul Kinder Teiuș, a avut la start 20 de participante, la ambele categorii de vârstă, rezultând o întrecere remarcabilă în care fotbalul a însemnat bucurie și plăcere
„A fost un turneu plin de emoții, meciuri frumoase și multă determinare, în care micii noștri fotbaliști au demonstrat spirit de echipă, ambiție și dorință de a câștiga. Prin muncă, disciplină și pasiune pentru fotbal, au reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, aducând o mare bucurie clubului nostru. Felicitări copiilor pentru efortul, curajul și bucuria cu care au jucat fiecare meci, antrenorilor pentru răbdare și dedicare, dar și părinților pentru susținerea permanentă și încrederea oferită! Acesta este doar începutul unui drum frumos. Continuăm să creștem, să muncim și să visăm împreună! Bravo, campioni! Star Pro Optimum merge mai departe, din generație în generație, motivați tot timpul să fim cei mai buni”, au transmis reprezentanții Star Pro Optimum, antrenorul formației fiind Vitinha (echipier la divizionara terță Metalurgistul Cugir.
Competiția s-a dovedit un real succes, cu emoție, pasiune, bucurie, tristețe, ingerdinete care au făcut ca Winter Cup 2026 să reprezinte un turneu reușit.
„Pentru clubul nostru totul a culminat cu sfârșitul competiției, când grupa 2017 câștigă finala competiției după un meci strâns decis după loviturile de departajare, meci împotriva celor de la Academia de Fotbal Bogdan Andone Aiud”, au punctat reprezentanții Kinder Teiuș. Campioana s-a bazat pe efectivul format din Ilie Daniel, Truță Luca, Mara Dragoș, Onice Alessia, Dura George, Gligor Ianis, Tecșa Bogdan, Hălălaie Mario, Câmpean Matei, Bîldea Tudor. Antrenor Gabriel Cerghedean.
„Mulțumim tuturor participanților care au fost alături de noi, părinților și colaboratorilor fără de care acest turneu nu se putea organiza”, este mesajul clubului din Teiuș.
