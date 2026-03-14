FOTO | Sprijin acordat de România autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru

Sprijin acordat de România autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru

Sprijinul acordat de România autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru a fost suplimentat cu noi echipamente și materiale de specialitate, a anunțat, în dimineața zilei de sâmbătă, 14 martie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Astfel, în această dimineață, în jurul orei 7.00, au ajuns, în Republica Moldova, următoarele materiale suplimentare:

• 800 m baraj absorbant

• 4000 kg material absorbant

• 800 m pânză hesiană

• 500 m rulou absorbant

Echipamentele și materialele de intervenție au fost puse la dispoziție de Administrația Națională „Apele Române”, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigură desfășurarea misiunii prin alocarea de personal din cadrul ISU Iași pentru coordonarea acesteia, precum și tehnica necesară transportului echipamentelor și materialelor utilizate în intervenție.

Reamintim că sprijinul acordat Republicii Moldova a fost aprobat prin HCNSU nr. 3 din 12.03.2026, iar acțiunile se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne”, a transmis IGSU.

foto: IGSU

