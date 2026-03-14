FOTO | Sprijin acordat de România autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru

Ioana Oprean

Sprijinul acordat de România autorităților din Republica Moldova pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru a fost suplimentat cu noi echipamente și materiale de specialitate, a anunțat, în dimineața zilei de sâmbătă, 14 martie 2026, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

„Astfel, în această dimineață, în jurul orei 7.00, au ajuns, în Republica Moldova, următoarele materiale suplimentare:

• 800 m baraj absorbant

• 4000 kg material absorbant

• 800 m pânză hesiană

• 500 m rulou absorbant

Echipamentele și materialele de intervenție au fost puse la dispoziție de Administrația Națională „Apele Române”, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigură desfășurarea misiunii prin alocarea de personal din cadrul ISU Iași pentru coordonarea acesteia, precum și tehnica necesară transportului echipamentelor și materialelor utilizate în intervenție.

Reamintim că sprijinul acordat Republicii Moldova a fost aprobat prin HCNSU nr. 3 din 12.03.2026, iar acțiunile se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne”, a transmis IGSU.

foto: IGSU

VIDEO | Cum pot fi protejați producătorii români: Măsuri urgente propuse de ministrul Agriculturii

14 martie 2026

Cum pot fi protejați producătorii români: Măsuri urgente propuse de ministrul Agriculturii Adaosul comercial asemănător pe aceeași categorie de produse, interzicerea refacturării și eliminarea discounturilor sub prețul de producție sunt cele trei măsuri urgente pe care le propune ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, pentru „o relație corectă producători – retail”. Ministrul a precizat […]

FOTO | Spirit civic: Un bărbat care a găsit 400 de dolari i-a predat imediat Poliției, deși situația sa materială este modestă

14 martie 2026

Spirit civic: Un bărbat care a găsit 400 de dolari i-a predat imediat Poliției, deși situația sa materială este modestă Un bărbat din județul Hunedoara a ales să facă ceea ce este corect, după ce a găsit o sumă de bani pe domeniul public. Zilele trecute, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din […]

Ministrul Energiei, propunere de plafonare a prețurilor benzinei și motorinei: Care ar fi prețul maximal de vânzare

14 martie 2026

Ministrul Energiei, propunere de plafonare a prețurilor benzinei și motorinei: Care ar fi prețul maximal de vânzare Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis premierului Ilie Bolojan şi liderilor coaliţiei un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, printre care emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind […]

