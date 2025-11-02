FOTO | SONDAJ CURS: Partidul AUR rămâne pe primul loc în intenția votanților. Aproximativ 50% dintre respondenți ar susține suspendarea lui Nicușor Dan
SONDAJ CURS: Partidul AUR rămâne pe primul loc în intenția votanților. Aproximativ 50% dintre respondenți ar susține suspendarea lui Nicușor Dan
Centrul de Sociologie Urbană și Regională, CURS, a realizat în perioada 14–26 octombrie 2025 un sondaj de opinie la nivel național care a urmărit intenția de vot pentru Parlament dar și părerea față de o eventuală suspendare a președintelui.
AUR, prima intenție de vot a românilor pentru alegerile parlamentare
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, potrivit sondajului CURS, românii ar vota astfel:
- 35% Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR)
- 24% Partidul Social Democrat (PSD)
- 15% Partidul Național Liberal (PNL)
- 10% Uniunea Salvați România (USR)
- 7% Partidul Oamenilor Tineri (POT)
UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu câte 4%, iar alte formațiuni însumează 1%.
Atitudinea față de suspendarea președintelui Nicușor Dan
În urma discuțiilor recente privind posibila suspendare a președintelui României, 49% dintre respondenți și-ar manifesta, într-o anumită măsură, susținerea pentru această măsură, în timp ce 41% se declară împotrivă, iar 10% nu au o opinie clară.
Mai exact, 22% dintre participanți afirmă că sprijină ferm suspendarea, 27% o susțin moderat, 22% se opun moderat, iar 19% sunt categoric împotrivă.
Aceste date evidențiază o polarizare puternică a electoratului, cu o ușoară predominanță a celor favorabili demersului.
