Câte zile libere legale vor fi în 2027: Perioadele în care angajații ar putea avea minivacanțe anul viitor. Calendarul complet al sărbătorilor legale
Câte zile libere legale vor fi în 2027: Perioadele în care angajații ar putea avea minivacanțe anul viitor. Calendarul complet al sărbătorilor legale
Angajații din România vor beneficia în 2027 nici mai mult nici mai puțin decât de 17 zile libere legale, acordate cu ocazia sărbătorilor religioase și a evenimentelor naționale prevăzute de lege. Dintre acestea, nouă sunt în timpul săptămânii, iar opt coincid cu weekendul.
Chiar și în aceste condiții, calendarul oferă mai multe oportunități pentru planificarea unor minivacanțe prin utilizarea a doar câteva zile din concediul de odihnă, în special în perioada Paștelui, la începutul verii și la sfârșitul lunii noiembrie.
Deși aproape jumătate dintre zilele libere legale din 2027 coincid cu weekendul, calendarul include mai multe perioade în care una sau două zile de concediu pot transforma un sfârșit de săptămână obișnuit într-o minivacanță.
Prima minivacanță a anului poate fi planificată în ianuarie
Prima oportunitate pentru o minivacanță apare chiar la începutul anului 2027. După cele două zile libere acordate de Anul Nou, urmează Boboteaza și Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, ambele incluse în categoria sărbătorilor legale, pe 6 și 7 ianuarie. Astfel, angajații care își programează concediu pe 4 și 5 ianuarie pot beneficia de șase zile consecutive de odihnă.
Perioada Paștelui aduce primul weekend prelungit al primăverii
Vinerea Mare și a doua zi de Paște sunt zile nelucrătoare prevăzute de lege. Împreună cu weekendul, acestea formează un interval de patru zile consecutive fără activitate pentru majoritatea angajaților, între 30 aprilie și 3 mai.
Ziua Copilului poate prelungi începutul verii
Ziua Copilului, celebrată marți, 1 iunie 2027, poate aduce o minivacanță de patru zile. Programarea unei zile de concediu luni, 31 mai, prelungește weekendul de la sfârșitul lunii mai până marți inclusiv.
Sfârșitul lunii noiembrie oferă una dintre cele mai avantajoase perioade din an
Sfântul Andrei este sărbătorit marți, 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României miercuri, 1 decembrie. Prin programarea unei zile de concediu luni, 29 noiembrie, perioada de odihnă poate începe din weekend și se poate întinde până la 1 decembrie inclusiv. Acesta este unul dintre cele mai avantajoase intervale pentru organizarea unei minivacanțe în 2027.
Opt sărbători legale nu aduc zile libere în plus
Opt dintre cele 17 zile de sărbătoare legală din 2027 se suprapun cu weekendul. În aceste situații, legislația din România nu prevede acordarea unei zile libere compensatorii, astfel că majoritatea angajaților nu beneficiază de timp liber suplimentar. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sistemul sanitar, alimentația publică sau serviciile de urgență.
În aceste situații, angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală beneficiază, potrivit Codului muncii, de timp liber acordat ulterior sau de sporul salarial prevăzut de lege.
Calendarul complet al sărbătorilor legale din 2027
Cele 17 zile libere legale sunt distribuite de-a lungul anului 2027, începând cu primele zile din ianuarie și până la sărbătorile de Crăciun.
Calendarul complet este următorul:
1 ianuarie (vineri) – Anul Nou;
2 ianuarie (sâmbătă) – a doua zi după Anul Nou;
6 ianuarie (miercuri) – Boboteaza;
7 ianuarie (joi) – Soborul Sfântului Ioan Botezătorul;
24 ianuarie (duminică) – Ziua Unirii Principatelor Române;
30 aprilie (vineri) – Vinerea Mare;
1 mai (sâmbătă) – Ziua Muncii;
2 mai (duminică) – prima zi de Paște;
3 mai (luni) – a doua zi de Paște;
1 iunie (marți) – Ziua Copilului;
20 iunie (duminică) – prima zi de Rusalii;
21 iunie (luni) – a doua zi de Rusalii;
15 august (duminică) – Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie (marți) – Sfântul Andrei;
1 decembrie (miercuri) – Ziua Națională a României;
25 decembrie (sâmbătă) – prima zi de Crăciun;
26 decembrie (duminică) – a doua zi de Crăciun.
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