Curier Județean

FOTO | Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 minute

în

De

În perioada 6-9 martie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba au acționat, pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Activitățile au vizat reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 653 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute 16 permise de conducere.

Iată câteva exemple:

La data de 8 martie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au oprit, pentru control, pe strada Dorobanți din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Săsciori, județul Alba.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

La data de 8 martie 2026, în jurul orei 08.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Aiud.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

