FOTO | Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
În perioada 6-9 martie 2026, polițiștii rutieri din județul Alba au acționat, pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
Activitățile au vizat reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 653 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și au fost reținute 16 permise de conducere.
Iată câteva exemple:
La data de 8 martie 2026, în jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene Alba au oprit, pentru control, pe strada Dorobanți din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Săsciori, județul Alba.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,81 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
La data de 8 martie 2026, în jurul orei 08.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Transilvaniei din municipiul Aiud, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din municipiul Aiud.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
sursa: IPJ Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști Un tânăr, de 17 ani, din Petrești a fost prins la volanul unui autoturism în timp ce se deplasa pe o stradă din localitate, ieri, 8 martie 2026. Verificările polițiștilor au scos la iveală că minorul nu […]
Minor de 15 ani, prins la volan pe o stradă din comuna Jidvei: Tatăl său l-a lăsat să conducă. S-au ales cu dosare penale
Minor de 15 ani, prins la volan pe o stradă din comuna Jidvei: Tatăl său l-a lăsat să conducă. S-au ales cu dosare penale Un adolescent de 15 ani din Jidvei a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, pe strada Principală din localitatea Veseuș, deși nu deține permis de conducere. Mașina i-ar fi […]
FOTO | Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase
Acțiune cu efective mărite în Alba Iulia, Galda de Jos și Vințu de Jos: Amenzi de peste 6.000 de lei și 7 certificate de înmatriculare retrase Polițiștii din Alba Iulia au desfășurat, în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, o acțiune cu efective mărite în municipiu și în localitățile Galda de Jos și Vințu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România la 16,8 lei”
Asociația Energia Inteligentă: „Într-un scenariu pesimist, după 3 luni de război în Orientul Mijlociu, prețul motorinei poate ajunge în România...
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri
Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut
Alertă în Alba: Doi băieți de 11 și 12 ani, din Bucerdea Grânoasă, căutați de polițiști după ce au dispărut...
FOTO | Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața
Tentativă de SINUCIDERE, împiedicată la Alba Iulia: Doi polițiști au ajutat un bărbat care intenționa să își ia viața O tentativă...
Curier Județean
FOTO | Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic
Șoferi din Săsciori și Aiud cu alcool „la bord”: Cu ce alcoolemie au fost depistați în trafic În perioada 6-9...
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști
Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști Un tânăr,...
Politică Administrație
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
VIDEO | Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu
Doar 36 de posturi la Prefectura Alba, după restructurări: Câți angajați trebuie să plece. Ce spune prefectul Nicolae Albu Nicolae...
Opinii Comentarii
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...