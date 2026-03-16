FOTO | Șofer vitezoman prins cu 280 km/h pe Autostrada A3. Dreptul de a conduce i-a fost suspendat și a primit două amenzi

Bogdan Ilea

acum 6 minute

Un șofer care circula cu 280 de kilometri pe oră pe Autostrada A3, în timpul nopții, a fost depistat de polițiști și sancționat drastic, ieri, 15 martie 2026.

Pe lângă amenda pentru viteza excesivă și suspendarea permisului de conducere, bărbatul a fost amendat și pentru lipsa asigurării RCA.

,,Noi nu cerem să fim impresionați, dar dacă tot o faceți, suntem acolo.

280 km/h pe A3, în miez de noapte. Șoferul era convins că autostrada e doar a lui. Doar că, uneori, în liniștea nopții, nu ești chiar singur pe drum. Suntem și noi acolo.

Pe lângă suspendarea dreptului de a conduce și amenda aferentă, a mai primit o amendă pentru lipsa RCA”, se arată într-o postare publicată de Poliția Română.

Iranul, amenințare directă la adresa României: „Dacă pune la dispoziție bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară”

acum 39 de minute

16 martie 2026

Iranul, amenințare directă la adresa României: „Dacă pune la dispoziție bazele pentru Statele Unite, va echivala cu participarea la o agresiune militară” Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a transmis un mesaj cu ton amenințător la adresa României. Declarația vine în contextul în care, în ultimele 24 de ore, patru […]

Călin Georgescu, refuz de a răspunde la întrebarea „din ce trăiește”: „Dumnezeu ne ține pe toți”. Spune că ar candida din nou la președinție: ”Pentru moșii și strămoșii mei”

acum 2 ore

16 martie 2026

Călin Georgescu, refuz de a răspunde la întrebarea „din ce trăiește”: „Dumnezeu ne ține pe toți”. Spune că ar candida din nou la președinție: ”Pentru moșii și strămoșii mei” Călin Georgescu, fostul candidat la președinție, a refuzat să dea un răspuns concret despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, catalogând […]

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat în pandemia de COVID-19

acum 4 ore

16 martie 2026

16 martie: 2020: Șase ani de la ziua când România a intrat în stare de urgență. Ce a urmat Data de 16 martie 2020 rămâne în memoria colectivă drept un moment care a schimbat viața cotidiană a românilor. În urmă cu șase ani, președintele Klaus Iohannis semna actul oficial prin care România intra, pentru prima […]

