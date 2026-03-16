FOTO | Șofer vitezoman prins cu 280 km/h pe Autostrada A3. Dreptul de a conduce i-a fost suspendat și a primit două amenzi

Șofer vitezoman prins cu 280 km/h pe Autostrada A3. Dreptul de a conduce i-a fost suspendat și a primit două amenzi

Un șofer care circula cu 280 de kilometri pe oră pe Autostrada A3, în timpul nopții, a fost depistat de polițiști și sancționat drastic, ieri, 15 martie 2026.

Pe lângă amenda pentru viteza excesivă și suspendarea permisului de conducere, bărbatul a fost amendat și pentru lipsa asigurării RCA.

,,Noi nu cerem să fim impresionați, dar dacă tot o faceți, suntem acolo.

280 km/h pe A3, în miez de noapte. Șoferul era convins că autostrada e doar a lui. Doar că, uneori, în liniștea nopții, nu ești chiar singur pe drum. Suntem și noi acolo.

Pe lângă suspendarea dreptului de a conduce și amenda aferentă, a mai primit o amendă pentru lipsa RCA”, se arată într-o postare publicată de Poliția Română.

