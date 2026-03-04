FOTO | Șofer vitezoman prins cu 204 km/h pe Autostrada A3. S-a ales cu o amendă de peste 4.000 de lei
Un tânăr de 29 de ani, din județul Sibiu, a fost prins de polițiștii clujeni circulând cu 204 km/h pe Autostrada A3, deși avea permisul suspendat.
Șoferul a fost depistat în noaptea de 1 martie, în jurul orei 02:35, pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, unde limita de viteză este de 130 km/h. Acesta a fost amendat cu 4.050 de lei, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat.
Potrivit IPJ Cluj, în data de 1 martie a.c., în jurul orei 02:35, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda-Borș au depistat un conducător auto, pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, la kilometrul 12, sensul de mers spre Turda, care circula cu un autoturism având viteza de 204 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 130 km/h.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că tânărul de 29 de ani, din județul Sibiu, care conducea autovehiculul, avea dreptul de a conduce suspendat.
Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 4.050 de lei.
În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, cercetările fiind continuate.
