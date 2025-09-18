FOTO | Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj

Șofer din Alba, la un pas de tragedie în weekend: A intrat cu mașina într-un stâlp de curent pe o stradă din Vâlcele, Cluj

Un șofer din Alba, în vârstă de aproximativ 55 de ani, a fost implicat pe 14 septembrie, în jurul orei 19:00, într-un accident rutier în localitatea Vâlcele, județul Cluj.

Din primele informații transmise de ISU Cluj pentru Știri de Cluj, se pare că bărbatul nu a suferit răni grave și a refuzat transportul la spital, după ce a fost evaluat de echipajele de intervenție.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au verificat starea șoferului, confirmând că nu este nevoie de spitalizare. În accident a fost implicat doar autoturismul condus de acesta, iar autoritățile au precizat că nu au fost persoane încarcerate.

Chiar dacă incidentul nu a avut urmări grave, echipajele de intervenție au rămas la fața locului pentru a se asigura că totul este în siguranță și pentru a fluidiza traficul.

ISU Cluj și Poliția Rutieră continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și ce cauze au dus la eveniment.

Sursa foto: Știri de Cluj

