FOTO | Șofer cu alcoolemie-record pe Autostrada A1: A fost reținut pentru 24 de ore

Șofer cu alcoolemie-record pe Autostrada A1: A fost reținut pentru 24 de ore

Pe autostrada A1, în zona Deva, polițiștii au oprit un șofer care conducea un autoturism, sub influența alcoolului. Conform etilotestului, acesta a avut 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, a anunțat, vineri, 24 octombrie 2025, Poliția Română.

Analizele de sânge au confirmat valori de 3,47 g/l și 3,29 g/l alcool.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva intervin zilnic pentru a opri astfel de fapte, înainte ca ele să devină tragedii.

Din păcate, aceasta este a treia situație înregistrată în doar două zile, pe același tronson de autostradă”, a precizat Poliția Română.

