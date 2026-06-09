FOTO | Sînziana Maria Lupo (Palatul Copiilor Alba), locul I la un concurs național cu participare internațională: „Structură și culoare – Pacea începe cu noi”
Sînziana Maria Lupo (Palatul Copiilor Alba), locul I la un concurs național cu participare internațională: „Structură și culoare – Pacea începe cu noi”
Eleva Sînziana Maria Lupo, clasa a X- a, grupa performanță, cerc Ceramică- Pictură, coordonat de prof. Noemi Kusztos, de la Palatul Copiilor Alba, a obținut o locul I la faza națională a Concursului Național cu participare internațională ,,Structură și culoare”.
Concursul amintit a ajuns la a XVII-a ediție, fiind organizat de Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă ” Iași.
Concursul Național cu participare internațională „Structură și culoare” reprezintă un important eveniment educativ și artistic destinat elevilor talentați din țară și din străinătate.
Desfășurat sub tema „Pacea începe cu noi”, concursul a încurajat exprimarea creativității prin diverse forme de artă vizuală.
Întrecerea a oferit participanților oportunitatea de a-și valorifica aptitudinile și de a promova dialogul intercultural.
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