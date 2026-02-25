FOTO | Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din educație „Spiru Haret” – Alba, singuri care au participat din județul Alba la manifestația de la București

Sindicatele și studenții, protest la Palatul Cotroceni: Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din educație „Spiru Haret” – Alba, singuri care au participat din județul Alba la manifestația de la București

Miercuri, 25 februarie 2026, în jur de 500 de sindicaliști și studenți s-au adunat în fața Palatului Cotroceni pentru a-și exprima nemulțumirea față de măsurile politice luate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează salarizarea cadrelor didactice, condițiile de muncă și finanțarea Educației.

Acțiunea, organizată de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, se desfășoară sub sloganul „Școală săracă – Țară needucată”. La protest participă și studenții de la Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care critică limitarea transportului gratuit, reducerea burselor și bugetul insuficient alocat sistemului educațional.

Participanții manifestă zgomotos cu fluiere, vuvuzele și pancarte pe care se pot citi mesaje precum „Performanța se susține, nu se sancționează”, „Nu mai penalizați meritul pentru a acoperi impostura” și „Minister fără ministru, educației fără buget, Domnule președinte, ce mai faceți?”.

,,Astăzi, începând cu ora 12:00, am revenit în stradă! De această dată, protestul are loc în fața Palatul Cotroceni. Reprezentanții Uniunii Sindicale Teritoriale a Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” – Alba sunt singurii din județul Alba care participă la acțiunea organizată la Palatul Cotroceni.

De peste patru luni așteptăm ca Președintele României să ne invite la dialog pentru a analiza împreună impactul Legii 141/2025 asupra sistemului de învățământ.

Pe 8 septembrie 2025, la finalul marșului de protest la care au luat parte peste 25.000 de angajați din educație, ni s-a promis că, în termen de două luni, vom relua discuțiile pe baza unor analize concrete. Termenul a trecut de mult, iar promisiunile au rămas, încă o dată, doar pe hârtie.

Astăzi, îi reamintim domnului Președinte că educația nu poate fi pusă pe pauză!”, a declarat Președinte U.S.T.F.S.E Spiru Haret Alba, Prof. Cârcoană Bogdan Petru.

Sindicatele solicită ca, prin legile bugetului de stat, să fie alocate cel puțin 15% din cheltuielile bugetului general consolidat pentru Educație, revenirea la burse pe toată durata anului (12 luni), creșterea procentului din salariul minim net pentru calculul fondului de burse de la 10% la 17,5%, reintroducerea burselor pentru studenții cu taxă și creșterea contribuției instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse pentru a suplimenta numărul acestora, în special pentru bursele sociale.

Sindicaliștii avertizează că, dacă măsurile nu vor fi discutate și corectate, ar putea declanșa acțiuni mai ample, inclusiv greva generală în timpul examenelor naționale.

La începutul lunii februarie, sindicatele au demarat strângerea de semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească care vizează anularea măsurilor anti-educație adoptate prin Legea 141/2025. „Pentru luarea în discuție a acestei inițiative de către Parlamentul României, trebuie să depunem tabele cu cel puțin 100.000 de semnături. Pentru ca această inițiativă să fie o reușită, vă rugăm să vă implicați!”, au transmis organizațiile angajaților din educație.

Acțiunea de azi, 25 februarie, continuă seria de manifestații din sectorul public, după ce marți, 24 februarie, polițiștii și militarii au pichetat sediul Guvernului, semnalând nemulțumirile angajaților față de măsurile guvernamentale privind salariile și bugetele instituțiilor publice.

