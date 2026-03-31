FOTO | Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie

Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, performanță deosebită: S-a calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie

Simuțiu Georgiana, din clasa a XI-a, de la Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, a obținut nota 9,80 la olimpiada județeană de religie ortodoxă.

Eleva s-a calificat la Olimpiada Naționala de la Reșița. Ea a fost îndrumată de profesoara de religie Marius Baies.

,,«Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.» ( Pilde 22,6)

După acest citat s-a ghidat eleva noastră Simuțiu Georgiana din clasa a XI-a, transformând valorile creștine într-o performanță deosebită: 9,80 la olimpiada județeană de religie ortodoxă si calificare la Olimpiada Naționala de la Reșița.

Îi dorim ca Bunul Dumnezeu să îi lumineze mintea și să îi dăruiască mult succes la faza națională”, se arată într-un mesaj publicat de Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș.

