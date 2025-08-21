FOTO | Simulator auto, lecții de prevenție și siguranță rutieră, la evenimentul Grand Rally Tour din Alba Iulia

Polițiștii rutieri au pregătit un simulator auto, dar și lecții de prevenție și siguranță rutieră, cu ocazia evenimentului Grand Rally Tour de la Alba Iulia

În cadrul evenimentului, desfășurat chiar în inima Cetății Alba Carolina, au avut loc activități dedicate educației rutiere, adresate publicului prezent la eveniment.

Participanții au avut ocazia să testeze un simulator auto special, care reproduce condusul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, oferind o experiență realistă a riscurilor implicate.

Reprezentanții Poliției au discutat despre pericolele conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelorpsihoactive, dar și despre importanța respectării limitelor legale de viteză. Mesajul transmis a fost clar: viteza este permisă doar pe circuit, nu pe drumurile publice.

Evenimentul a combinat cu succes spectacolul motorsportului cu mesajele preventive, având ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la siguranța rutieră.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI