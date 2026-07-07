FOTO | Sferturi incitante la Campionatul Mondial de Fotbal 2026: Spania – Belgia și Norvegia – Anglia! Neymar și CR7, în lacrimi!
Sferturi incitante la Campionatul Mondial de Fotbal 2026: Spania – Belgia și Norvegia – Anglia! Neymar și CR7, în lacrimi!
Se anunță sferturi de finală incitante la Campionatul Mondial 2026, stabilindu-se 3 dintre cele 4 jocuri: Maroc – Franța (joi, 9 iulie 2026, ora 23.00), Spania – Belgia (vineri, 10 iulie 2026, ora 22.00) și Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie 2026, ora 0.00).
Ultimul sfert se va stabili în urma partidelor Argentina – Egipt (marți, 7 iulie 2026, ora 19.00) și Elveția – Columbia (marți, 7 iulie 2026, ora 23.00), partida dintre învingătoarele din aceste dueluri fiind programată duminică, 12 iulie 2026, de la ora 4.00.
Sita cerne din greu și mai sunt 8 partide la turneul final și 8 echipe rămase în cursa spre trofeu.
Senzațional este și duelul pentru titlul de golgheter, între Messi (Argentina), Mbappe (Franța), Haaland (Norvegia) – toți cu 7 goluri, și Kane (Anglia) – 6 reușite.
În faza optimilor au fost eliminate toate țările gazdă: Canada (de Maroc, 0-1, africanii devenind deja o certitudine), Mexic (pe „Azteca”, de Anglia, 2-3, care a rezistat în inferioritate numerică) și SUA (de „diavolii roșii” care i-au adminstrat o înfrângere usturătoare, 1-4).
Ultimul meci, prefațat de imensul scandal, cu Trump, Infantino și influența de la FIFA, în cazul Balogun, care a dinamitat fotbalul mondial, cu încărcarea flagrantă a legii sportului, a însemnat o defilare a Belgiei, care se pregătește acum de un sfert de finală foarte încins cu Spania.
“Furia Roja” a stabilit un nou record în istoria Mondialelor, cu 609 minute consecutive fără gol primit de Unai Simon!
Dramă pentru CR7 și Portugalia, Ronaldo (41 de ani) fiind la ultimul meci la mondiale (are 6 ediții la care a participat).
A fost ultimul dans și pentru Brazilia și Neymar, cu lacrimi grele pentru trupa lui Ancelotti, o contraperformanță pentru „Selecao”, ce avea obiectiv câștigarea trofeului suprem, râvnit din 2002.
„Samba”, singura din lume cu participări la toate turneele mondiale și cvintupla învingătoare, a ieșit șifonată din confruntarea cu „Wiking Row” a supergolgheterului Erling Haaland!
foto – cu rol ilustrativ
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