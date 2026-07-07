Curier Județean

VIDEO | „Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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„Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare

Mâine, 8 iulie 2026, începând cu ora 08:15, în Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia, va avea loc deschiderea oficială a competiției „Cel mai puternic pompier 2026” – etapa Națională.

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La startul competiției se vor alinia cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării. Acești pompieri se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare, demonstrandu-și pregătirea fizică în condiții de efort extrem.

Competiția se va desfășura pe perioada a doua zile, mai exact 8 iulie și 9 iulie.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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