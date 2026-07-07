VIDEO | „Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare

„Cel mai puternic pompier 2026”, etapa națională, la Alba Iulia: Cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare

Mâine, 8 iulie 2026, începând cu ora 08:15, în Piața Toboșarului din municipiul Alba Iulia, va avea loc deschiderea oficială a competiției „Cel mai puternic pompier 2026” – etapa Națională.

La startul competiției se vor alinia cei mai bine pregătiți salvatori din 22 de județe ale țării. Acești pompieri se vor întrece în probe complexe de forță, rezistență și îndemânare, demonstrandu-și pregătirea fizică în condiții de efort extrem.

Competiția se va desfășura pe perioada a doua zile, mai exact 8 iulie și 9 iulie.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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