FOTO | Liceul din Alba unde, de 14 ani, toți elevii promovează Bacalaureatul: În 2026, aproape 60 din cei 143 de absolvenți au avut medii peste 9

Liceul din Alba unde, de 14 ani, toți elevii promovează Bacalaureatul: În 2026, aproape 60 din cei 143 de absolvenți au avut medii peste 9,00

Este al 14-lea an consecutiv în care la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se înregistrează promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat.

Cei 143 de absolvenți ai Promoției 2026 „Constantin Brâncuși – 150” au promovat examenul de Bacalaureat din acest an, iar 59 dintre ei au obținut medii cuprinse între 9,93 și 9, potrivit Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

Absolvenții Promoției 2026 au reușit să obțină în acest an la examenul de Bacalaureat 12 note de 10 la disciplinele: matematică – 10 note, fizică și limba și literatura română câte o notă de 10.

Absolventul Claudiu Stanciu a obținut cea mai mare medie în acest an la BAC, 9,93.

,,Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute în acest an la examenul de Bacalaureat: absolvenților pentru efortul și perseverența depuse în pregătirea școlară, cadrelor didactice și militare pentru implicarea și dedicarea cu care au pregătit elevii și părinților pentru sprijinul și încurajarea copiilor pe drumul reușitei!”, mai scrie Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

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