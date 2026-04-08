FOTO | Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative

Sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării. Rute alternative

A fost predat amplasamentul pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș, a anunțat, marți, 7 aprilie 2026 primarul Dorin Nistor.

Investiția este menită să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră.

„Lucrările vor începe după data de 14 aprilie, în funcție de condițiile meteorologice. În prima etapă vor fi demolate 3 imobile, urmate de relocarea utilităților, iar apoi vor demara lucrările de construcție propriu-zisă”, a precizat edilul din Sebeș.

Pe durata lucrărilor se recomandă utilizarea rutelor alternative:

-Strada Mureșului

-Strada Ștefan Cel Mare

-Strada Transilvaniei

-Strada Ion Creangă

Pentru traficul greu se va utiliza Autostrada.

„Rugăm participanții la trafic și locuitorii din zonă să manifeste înțelegere și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Vă mulțumim pentru intelegere!”, au precizat reprezentanții Primăriei Sebeș.

foto: Dorin Nistor – Primar / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI