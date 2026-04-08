FOTO | Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone”

Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone”

Primăria Alba Iulia continuă intervențiile pentru desființarea garajelor ale căror contracte de concesiune au expirat, iar în această perioadă lucrările se desfășoară în zona străzii Vânătorilor.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis că aceste acțiuni vor continua și în alte zone din oraș.

Administrația locală dorește, potrivit edilului, eliberarea domeniului public de construcțiile vechi și amenajarea unor noi locuri de parcare și spații verzi.

,,Continuăm intervențiile pentru desființarea garajelor ale căror contracte de concesiune au expirat. În această perioadă, acționăm în zona străzii Vânătorilor.

Pe măsură ce concesiunile expiră, vom continua demolarea garajelor în Municipiul Alba Iulia. Ne dorim eliberarea domeniului public de construcții parazitare, vechi și inestetice și chiar dublarea numărului de locuri de parcare față de numărul fostelor garaje, precum și amenajarea de spații verzi.

Prin aceste măsuri, contribuim la un oraș mai organizat, mai curat și mai prietenos pentru cetățeni.

Acțiunile vor continua și în alte zone din municipiul Alba Iulia”, a scris primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pe o rețea de socializare.

