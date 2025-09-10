FOTO | Școala Gimnazială Pianu de Sus, reabilitată și pregătită pentru noul an școlar: Clădire modernizată și dotări noi pentru elevi și profesori
Școala Gimnazială Pianu de Sus, reabilitată și pregătită pentru noul an școlar: Clădire complet modernizată și dotări noi pentru elevi și profesori
Școala Gimnazială Pianu de Sus a fost complet reabilitată și este pregătită să primească elevii claselor I-VIII pentru noul an școlar 2025-2026. Autoritățile locale le-au transmis acestora urările de rigoare pentru un an școlar plin de realizări și sănătate.
Lucrările de reabilitare au fost finanțate prin fonduri PNRR și Bugetul Local, în cadrul proiectului „Reabilitarea moderată a clădirilor publice – Clădirea Școlii Gimnaziale Pianu de Sus”, cu o investiție de 2.340.858,88 lei. Proiectul a vizat modernizarea infrastructurii școlare pentru a oferi condiții mai bune elevilor și cadrelor didactice.
Totodată, prin proiectul „Dotare mobilier, materiale didactice și echipamente a școlilor din Comuna Pianu, Județul Alba”, finanțat prin Programul PNRR C15 2023 – Dotări preuniversitar, unitatea de învățământ a beneficiat de echipamente și mobilier noi, investiție în valoare de 516.631,71 lei.
„Cu pași repezi, un nou an școlar se grăbește să ajungă la noi!
Îi deschidem larg porțile și îl întâmpinăm așa cum se cuvine: clase curate, decorate și împrospătate, băncuțe care își așteaptă cuminți școlăreii, copii bucuroși de revedere și doamnele învățătoare nerăbdătoare de reîntâlnirea cu dragii lor elevi! Le dorim, tuturor, sănătate, înțelepciune, înțelegere și putere de muncă!” – au transmis cadrele dicactice.
