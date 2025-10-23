FOTO | Școala Gimnazială din Micești intră în reabilitare și extindere. A fost semnat contractul de finanțare
A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Micești. Peste 300 de elevi vor beneficia de săli și dotări moderne
Primăria Alba Iulia a semnat joi, 23 octombrie 2025, împreună cu Ministerul Dezvoltării, contractul de finanțare pentru reabilitarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești. Proiectul este finanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român, cu aproximativ 3,7 milioane de franci elvețieni (aproximativ 20 milioane lei).
Lucrările vor include construirea a cinci săli de clasă noi, un laborator de informatică și alte spații auxiliare, dotarea sălilor cu mobilier și echipamente informatice, precum și achiziția unui autobuz și a două microbuze electrice pentru transportul elevilor. Proiectul mai prevede instalarea de panouri fotovoltaice și pompe de căldură și implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie.
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a scris într-o postare pe rețelele de socializare: „Acest proiect nu înseamnă doar o clădire renovată, ci un mediu educațional mai bun pentru copii. Este primul proiect cu finanțare elvețiană implementat de Primărie și va fi realizat pe parcursul a patru ani.”
Proiectul va avea impact direct asupra a peste 300 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar. Extinderea și modernizarea școlii vor oferi săli mai mari, spații pentru laborator de informatică și alte facilități, iar dotările noi vor permite desfășurarea mai eficientă a activităților școlare.
Pe lângă renovarea clădirilor și dotarea acestora, proiectul urmărește și transportul elevilor în mod sustenabil, prin autobuzul și microbuzele electrice. Stațiile de încărcare rapidă pentru vehicule și biciclete electrice fac parte din planul de modernizare.
Valoarea totală a investiției este de 23.616.277 lei, din care 85% sunt fonduri nerambursabile. Implementarea se va desfășura pe o perioadă de patru ani, iar autoritățile promit că procedurile de achiziții vor fi demarate cât mai curând pentru ca lucrările să înceapă efectiv.
Primarul Gabriel Pleșa a mai spus că proiectul nu reprezintă doar o renovare, ci o investiție în educație și în comunitate: „Alba Iulia continuă să arate că investițiile în educație sunt o prioritate. Prin proiecte clare și implementate corect construim un viitor mai bun pentru copii.”
