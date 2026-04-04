FOTO | Șase elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Șase elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au reușit să obțină și în acest an rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox și alianța evanghelică.

Prin pasiune pentru studiu, muncă și îndrumarea atentă oferită de cadrele didactice, elevii au dovedit nu doar cunoștințe temeinice, ci și o profundă înțelegere a valorilor spirituale, obținând astfel șase calificări la etapa națională.

Lista elevilor calificați îi cuprinde pe:

*Elev sergent Maria Hanganu (clasa a XII-a)

*Elev sergent Andrei Avram (clasa a XII-a)

*Elev sergent Francesco Jipa (clasa a XI-a)

*Elev caporal Elena Neacșu (clasa a XI-a)

*Elev caporal Crina Stupariu (clasa a X-a)

*Elev sergent David Gheorghe (clasa a XII-a)

Elevii sunt pregătiți de profesorii Ioan Nistor, Bogdan Avram și Ioan Adrian Buta.

„Felicitări tuturor pentru distincțiile obținute și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI