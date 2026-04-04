Curier Județean

FOTO | Șase elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei de Religie 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au reușit să obțină și în acest an rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Religie, cultul ortodox și alianța evanghelică.

Prin pasiune pentru studiu, muncă și îndrumarea atentă oferită de cadrele didactice, elevii au dovedit nu doar cunoștințe temeinice, ci și o profundă înțelegere a valorilor spirituale, obținând astfel șase calificări la etapa națională.

Lista elevilor calificați îi cuprinde pe:

*Elev sergent Maria Hanganu (clasa a XII-a)

*Elev sergent Andrei Avram (clasa a XII-a)

*Elev sergent Francesco Jipa (clasa a XI-a)

*Elev caporal Elena Neacșu (clasa a XI-a)

*Elev caporal Crina Stupariu (clasa a X-a)

*Elev sergent David Gheorghe (clasa a XII-a)

Elevii sunt pregătiți de profesorii Ioan Nistor, Bogdan Avram și Ioan Adrian Buta.

„Felicitări tuturor pentru distincțiile obținute și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Curier Județean

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale" lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică"

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

5 aprilie 2026

De

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Curier Județean

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

5 aprilie 2026

De

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

