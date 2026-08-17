Curier Județean

FOTO | Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”

Bogdan Ilea

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Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, admiși la Institutul Medico-Militar: Urmează ,,o carieră pusă în slujba semenilor”

Șapte absolvenți ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au fost admiși la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu-Mureș, unde își vor începe pregătirea pentru o carieră în medicina militară.

,,Pentru șapte dintre absolvenții colegiului militar începe un drum lung, dar în același timp frumos, medicina militară, o carieră pusă în slujba semenilor. 

Absolvenții Maria Hanganu, Călin Holom, Daria Tahâș-Ruja, Szabo Sonya, Iosif Roman, Daria Bulzan și David Baciu au fost admiși la Institutul Medico-Militar, Catedra de Pregătire Medico-Militară Târgu-Mureș. Pentru cei șapte absolvenți, drumul până la admitere nu a fost deloc ușor. În spatele acestei reușite deosebite stau ani de muncă, determinare și sacrificii, însă dorința de a-și urma visul de a deveni medici, încrederea în propriul potențial și susținerea tuturor celor care le-au fost alături în pregătire, i-au ajutat să depășească fiecare provocare și să atingă acest obiectiv.

Felicitări tuturor! Seriozitatea și pasiunea care v-au ajutat să ajungeți până aici să vă însoțească și pe perioada pregătirii. Profesia pe care ați ales-o cere exigență și dăruire, mult succes!”, scrie Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

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