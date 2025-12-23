FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”

Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”

Salvatorii din Alba au adus „raze de speranță” vârstinicilor singuri și copiilor defavorizați din județ. Pompierii le-au dus daruri de Crăciun, ,,au plecat să dăruiască un zâmbet, dar au primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”

În pragul Sărbătorilor de Crăciun, la familii greu încercate din județul nostru, unde liniștea iernii și a sărbatorilor de Crăciun sunt uneori prea grele, salvatorii din cadrul ISU ALBA au vrut să fie „rază de speranță”. Fără troiene, dar pe drumuri lungi și anevoioase, am pornit într-o misiune unde singura „urgență” a fost fericirea semenilor noștri.

Am găsit vârstinici singuri care ne-au strâns mâna cu o recunoștință ce nu poate fi descrisă în cuvinte și copii ale căror priviri s-au luminat instant la vederea jucăriilor, hăinuțelor, dar și a alimentelor.

Nu a fost nevoie de zăpadă pentru a simți magia sărbătorilor, a fost de ajuns sclipirea din ochii lor și fericirea pură care ne-a reamintit că, înainte de a fi salvatori, suntem semenii lor.

​

Ne-am întors la casele noastre cu sufletele pline de speranță. Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI