FOTO | Șahistul Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 în Bucovina la “Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc”

Șahistul Mihnea Costachi, de la CSM Unirea Alba Iulia, locul 2 în Bucovina la “Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc”

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță, locul 2 la “Cupa Orașului Câmpulung Moldovenesc”.

După ce weekendul trecut a obținut două medalii de argint în cadrul Campionatelor Naționale de la Otopeni, Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) câștigă un nou loc secund la șah rapid.

Acesta a obținut 6 victorii și 3 remize din cele 9 partide disputate. Pe primul loc s-a clasat Stegariu Vlad-Ionuț, locul al 3-lea fiind ocupat de maestrul internațional Filip Lucian-Ioan.

Aflat la a treia ediție, concursul din acest weekend a adunat la start un număr de 116 participanți care s-au duelat pe tabla de șah, la Hanul Bucovinei.

Competiția de șah rapid a fost precedată de un turneu de blitz, desfășurat vineri, 21 noiembrie, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Mihnea a fost medaliat si la această probă, ocupând locul al 3-lea.

Pentru șahistul albaiulian urmează două competiții de foc, Campionatele Europene de Șah Rapid și Blitz, unde va participa săptămâna următoare la Prishtina, Kosovo.

