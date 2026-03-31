FOTO | România, învinsă de Slovacia, la Bratislava: Stanciu și Rațiu, titulari. Mesaj la scenă deschisă pentru Mircea Lucescu

România, învinsă de Slovacia, la Bratislava: Stanciu și Rațiu, titulari. Mesaj la scenă deschisă pentru Mircea Lucescu

România a fost învinsă de Slovacia, la Bratislava, marți, 31 martie 2026, într-un amical al suspinelor, între reprezentative care au pierdut duelurile din semifinalele barajelor de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

Gazdele s-au impus cu 2-0 (1-0), prin golurile marcate de Bîrligea (7 – autogol) și Strelec (46), ultimul după o pasă neglijentă a portarului Marian Aioani, intrat în debutul reprizei secunde între buturi în locul titularului Ionuț Andrei Radu.

Fotbaliști din Alba convocați de selecționerul Mircea Lucescu, Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, au fost titulari. Stanciu a purtat de altfel și banderola de căpitan de echipă.

Nicolae Stanciu a evoluat până în minutul 73, când a fost înlocuit cu Răzvan Marin. Andrei Rațiu a fost integralist.

Partida amicală s-a jucat pe stadionul „Tehelné pole”, o arenă de 22.500 de locuri inaugurată în 2019.

În absența selecționerului Mircea Lucescu, internat în spital după ce a acuzat o stare de rău la ședința tehnică de duminică, 29 martie 2026, echipa României a fost condusă de pe margine de Ionel Tersinio Gane.

Meciul cu Slovacia a reprezentat finalul mandatului lui Mircea Lucescu în postul de selecționer.

Înainte de meci „tricolorii” au afișat un banner cu mesajul: „Vă dorim multă sănătate, domnule Lucescu!”

foto: Echipa națională de fotbal a României / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI