Facultatea îți poate aduce ani la pensie! Cine beneficiază și ce condiții trebuie îndeplinite
Facultatea îți poate aduce ani la pensie! Cine beneficiază și ce condiții trebuie îndeplinite
Anii petrecuți la facultate nu sunt neapărat „pierduți” atunci când vine vorba despre pensie. Legislația din România permite recunoașterea anumitor perioade de studii universitare ca stagiu asimilat, chiar dacă în acei ani nu au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.
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Când se ia facultatea în calcul la pensie
Perioada studiilor universitare poate fi recunoscută la stabilirea dreptului la pensie dacă sunt îndeplinite mai multe condiții. Printre acestea se numără:
*studiile au fost urmate într-o instituție de învățământ superior acreditată;
*au fost efectuate, de regulă, la forma de învățământ cu frecvență;
*studiile au fost finalizate cu diplomă;
*în aceeași perioadă, persoana nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.
În principiu, pentru fiecare nivel de studii absolvit este luată în calcul o singură perioadă.
Ce înseamnă, concret, pentru pensie
Anii de facultate recunoscuți drept perioade asimilate pot contribui la îndeplinirea condițiilor necesare pentru deschiderea dreptului la pensie și pot fi luați în calcul la stabilirea stagiului de cotizare în situațiile prevăzute de lege.
Există însă o diferență importantă față de anii în care s-au plătit contribuții din salariu. Pentru perioada studiilor nu au fost achitate contribuții la sistemul public de pensii, astfel că impactul asupra cuantumului pensiei nu este identic cu cel al unei perioade lucrate și contributive.
Ce acte pot fi cerute la pensionare
Pentru dovedirea perioadei de studii, casa teritorială de pensii poate solicita documente precum:
*diploma de licență sau documentul care atestă absolvirea;
*foaia matricolă ori adeverințe care să confirme perioada studiilor;
*alte acte necesare pentru clarificarea situației, potrivit legislației în vigoare.
Dar masteratul și doctoratul?
Și perioadele aferente studiilor de masterat sau doctorat pot intra, în anumite condiții, în categoria perioadelor asimilate. Regulile aplicabile diferă însă în funcție de perioada în care au fost efectuate studiile și de prevederile legale valabile la acel moment.
Așadar, anii de facultate pot conta la pensie, dar nu automat și nu în orice situație. Pentru stabilirea exactă a perioadelor care pot fi recunoscute, sunt esențiale forma de învățământ, absolvirea studiilor și situația de asigurare din perioada respectivă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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