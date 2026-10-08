Foto | Rezultate remarcabile obținute de Clubul Top Dance 2007 din Alba Iulia la Cupa Dance Art din Târgu Mureș: ,,Suntem fericiți de reușitele noastre”

Rezultate remarcabile obținute de Clubul Top Dance 2007 din Alba Iulia la Cupa Dance Art din Târgu Mureș: ,,Suntem fericiți de reușitele noastre”

Orașul Târgu Mureș a găzduit, sâmbătă 03.10.2026, cea de-a XV a ediție a competiției Cupa Dance Art. Competiția s-a desfășurat sub egida federației române de dans sportiv și a strâns la start peste 150 de perechi.

Clubul Top Dance 2007, a fost reprezentat de următoarele perechi:

Adrian Lazăr – Andreea Avram loc I, 19-34 ani;

Aron Demeter – Paula Argius loc I, 8-9 ani;

Robert Achim – Riana Achim loc II, 12-15 ani;

Andrei Bîrsan – Daria Gligor loc II, 10-11 ani;

Daniel Opricean – Ștefania Stan loc II, 16-34 ani;

Ioan Cîntaciu – Alexandra Man loc III, 12-15 ani;

Cătălin Mărgineanu – Maya Mărgineanu – loc V, 12-15 ani;

David Arghiuș – IIinca Stoica loc V, 10-11 ani;

Adriana Cîntaciu loc VIII, 12-15 ani; Anais Oltean loc XII, 10-11 ani.

,,Mă bucur foarte tare pentru acest start în sezon competițional, de toamnă. Un început de sezon, așa cum mă așteptam, extrem de puternic și de dificil pentru noi. Pregătirea și dezvoltarea continuă sunt principalele noastre repere! Suntem fericiți de reușitele noastre și sperăm ca fiecare concurs să ne găsească pregătiți, să oferim o evoluție cât mai bună pe ringul de dans și rezultate cât mai frumoase. Mă bucur, pentru că de fiecare dată reușim să reprezentăm, cu success, județul Alba, la toate competițiile naționale! Felicitări copii și părinți minunați”, a spus antrenorul Alin Roșa.

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