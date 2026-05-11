FOTO | Raul Florin Rusu, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de matematici aplicate

Raul Florin Rusu, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de matematici aplicate

Raul Florin Rusu, elev în clasa a IV-a B la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, a obținut un rezultat foarte bun la Concursul de Matematici Aplicate „Ioan Aron și provocările matematice – Gândim, ne jucăm, construim”, faza interjudețeană, la Arad.

Raul Florin Rusu a fost distins cu Mențiune.

„Prin seriozitate, perseverență și dorința de a se autodepăși, Raul a demonstrat că munca și pasiunea pentru matematică aduc rezultate frumoase.

Îi transmitem sincere felicitări și îi dorim mult succes în continuare!

Apreciem, de asemenea, implicarea și dedicarea doamnei învățătoare Savu Marinela, care l-a îndrumat și susținut pe parcursul pregătirii pentru acest concurs.

Felicitări pentru această reușită și mult succes!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

