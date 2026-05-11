FOTO | România, cu Mihnea Costachi și Răzvan-Andrei Burja- Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) în lot, locul 5 la Campionatul European de Șah-Dezlegări 2026

România, cu Mihnea Costachi și Răzvan-Andrei Burja- Udrea (CSM Unirea Alba Iulia) în lot, locul 5 la Campionatul European de Șah-Dezlegări 2026

În perioada 8-10 mai 2026, Campionatul European de Șah-Dezlegări s-a desfășurat în Skopje, Macedonia de Nord, reunind la start un număr de 82 de participanți din 19 țări.

Echipa României, din care au făcut parte doi sportivi ai CSM Unirea Alba Iulia: Mihnea Costachi (căpitan) și Răzvan-Andrei Burja-Udrea, a reușit clasarea pe un foarte bun loc 5, depășind favorite precum Anglia, Olanda sau Germania. Din echipă au mai făcut parte Cristian-Daniel Oltean și Daniel Dumitrescu.

Mihnea Costachi s-a clasat pe locul 11 Open, ratând în ultima rundă o clasare în top 5. Răzvan-Andrei Burja-Undrea a obținut medalia de bronz în clasamentul U18 și locul 40 Open.

Din lotul extins au făcut parte Lorela-Daniela Ardelean, Alexandru Mihălcescu, Andrei-Ștefan Sandu și Marius-Ștefan Sandu.

Următoarea competiție majoră de Șah-Dezlegări va fi Campionatul Mondial care se va desfășura în perioada 8-15 august la Magdeburg, Germania, competiție găzduită anul trecut de Alba Iulia!

