Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției de aproape 10 milioane de lei

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției

Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, și inginerul Paul Nicoară au verificat, joi, 25 septembrie 2025, stadiul lucrărilor de canalizare din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca.

„La ultima stație de pompare se lucrează în prezent, iar în cel mai scurt timp sperăm să fie funcțională.

Restul traseului de canalizare a fost deja verificat și corespunde din punct de vedere tehnic, fiind realizat conform proiectului.

Ne dorim ca această investiție să fie pusă în funcțiune cât mai curând.

Valoarea totală a proiectului este 9.168.663,19 lei din care finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 8.978.387,22 lei și contribuție de la bugetul local în valoare de 190.275,97 lei”, a afirmat edilul din Ocna Mureș.

„Această investiție este una mult așteptată de locuitorii din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, care până acum s-au confruntat cu lipsa unei rețele de canalizare moderne”, a precizat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 43 de minute

în

25 septembrie 2025

De

ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală Polițiștii din Alba caută o minora de 12 ani, dispărută din localitatea Crăciunelu de Jos. Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 25 septembrie 2025, Radu Daria Antonia a plecat la […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 septembrie 2025

De

FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas Două femei au fost surprinse joi, 25 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, în timp ce ,,se serveau” cu flori din jardinierele așezate pe podul din Dallas din Aiud.  Filmarea cu […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

25 septembrie 2025

De

FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ La Școala Gimnazială „Decebal” Cricău s-a desfășurat astăzi, 25 septembrie, o activitate cu rol preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din lipsa banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune despre majorări

Mica recalculare a pensiilor, pusă pe pauză din cauza lipsei banilor. Ministrul Muncii va cere fonduri la rectificare. Ce spune...
Actualitateacum 4 ore

Ministrul Apărării, după ședința CSAT: Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru

Decizia privind doborârea dronelor şi a aeronavelor militare, la comandantul misiunii, iar în cazul aeronavelor civile, la ministru Ministrul Apărării,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Avea 94 de...
Ştirea zileiacum 23 de ore

FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori

Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 43 de minute

ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai întors de la școală

ALERTĂ în Alba: Minoră de 12 ani, dispărută din Crăciunelu de Jos, căutată de polițiști după ce nu s-a mai...
Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției de aproape 10 milioane de lei

Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției Primarul orașului...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 12 ore

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
Politică Administrațieacum 24 de ore

FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe

Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat

25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă

25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea