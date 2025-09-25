FOTO | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției de aproape 10 milioane de lei
Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca: Care este stadiul de execuție al investiției
Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, și inginerul Paul Nicoară au verificat, joi, 25 septembrie 2025, stadiul lucrărilor de canalizare din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca.
„La ultima stație de pompare se lucrează în prezent, iar în cel mai scurt timp sperăm să fie funcțională.
Restul traseului de canalizare a fost deja verificat și corespunde din punct de vedere tehnic, fiind realizat conform proiectului.
Ne dorim ca această investiție să fie pusă în funcțiune cât mai curând.
Valoarea totală a proiectului este 9.168.663,19 lei din care finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 8.978.387,22 lei și contribuție de la bugetul local în valoare de 190.275,97 lei”, a afirmat edilul din Ocna Mureș.
„Această investiție este una mult așteptată de locuitorii din Cisteiu de Mureș și Micoșlaca, care până acum s-au confruntat cu lipsa unei rețele de canalizare moderne”, a precizat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.
