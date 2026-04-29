A fost PSG-Bayern (5-4) cel mai bun meci din istorie? „Fotbal total”
Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 5-4 (3-2), marți, 28 aprilie 2026, pe Stadionul „Parc des Princes”, într-un meci foarte spectaculos din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal.
Parizienii au cerut penalty pe Parc des Princes încă din minutul 12, când Dembele a căzut în careul german, după un contact cu fundaşii adverşi, dar arbitrul elveţian Sandro Scharer nu a dat nimic. Cinci minute mai târziu, bavarezii au primit penalty la faultul asupra lui Luis Diaz, şi Harry Kane a deschis scorul la Paris, în minutul 17. După numai trei minute Marquinhos a scos de pe linia porţii şutul lui Michael Olise şi PSG a egalat în minutul 24, prin Kvaratskhelia.
Safonov a intervenit în faţa lui Olise, în minutul 32, pentru ca un minut mai târziu Joao Neves să aducă în avantaj gazdele. Germanii au egalat prin Olise, în minutul 41, însă parizienii au încheiat repriza cu gol. După un henţ în careul bavarezilor s-a acordat penalti, iar Dembele a transformat cu siguranţă în minutul 45+5.
Campioana en-titre a Europei a avut un forcing incredibil în prima parte a reprizei secunde şi Kvaratskhelia a făcut 4-2 în minutul 56, iar după alte două minute Dembele a dus scorul la 5-2. Replica germanilor a fost rapidă. Upamecano a redus din diferenţă, în minutul 65, şi Luis Diaz a înscris un gol superb în minutul 68. Mayulu a trecut o bară în statistica pariziană, în minutul 87, dar PSG – Bayern Munchen s-a încheiat cu un incredibil 5-4. Calificarea se joacă în Germania, la Munchen, notează News.ro.
„Fotbal total. PSG poate visa la două titluri consecutive în Liga Campionilor: a obținut un ușor avantaj în fața giganților germani după un meci extraordinar. Manșa retur din Bavaria promite să fie încinsă”, a scris prestigioasa publicație franceză „L’Equipe”.
foto: captură video Prima Sport
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSO Voluntari, noua campioană a României! Volei Alba Blaj a predat rivalei coroana!
CSO Voluntari, noua campioană a României la volei feminin! Volei Alba Blaj a predat rivalei coroana! CSO Voluntari este noua campioană a României la volei feminin! Volei Alba Blaj a predat rivalei coroana, după ce în finala Diviziei A1 echipa lui Giovanni Caprara s-a impus, la general, cu 3-1. Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a […]
FOTO: Student Sport Alba Iulia, locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița
Student Sport Alba Iulia este pe locul secund la Liga Elitelor Under 15 la fotbal feminin, după 4-1 cu Gloria Bistrița Student Sport Alba Iulia, echipă ce are o colaborare cu Corvinul Hunedoara, a învins, acasă, pe Gloria Bistrița Năsăud, scor 4-1 (2-1). Citește și: Student Sport Alba Iulia, înfrângere la Under 15 În meciul contând […]
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin | Solicitare, omologarea meciului cu 3-0, la „masa verde”!
Volei Alba Blaj, contestație după eșecul cu CSO Voluntari din al treilea meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin, pierdut cu 0-3 Volei Alba Blaj a înaintat o contestație după înfrângerea din meciul 3 al finalei Diviziei A1 de volei feminin, pierdut 0-3 cu CSO Voluntari, invocând condițiile neregulamentare din Sala „Gabriela Szabo” din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR
Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR Varianta formării...
Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii. Recomandări
Avertisment DNSC: Ai primit un mesaj urgent de la cineva cunoscut? Te-ai grăbit să ajuți? Exact pe asta mizează atacatorii....
Știrea Zilei
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT pe A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autotren a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul opus. TRAFIC dirijat
ACCIDENT pe A1, sensul de mers Sebeș – Orăștie: Un autotren a lovit parapetul median și a ajuns pe sensul...
5 mai 2026 | Dezbatere publică referitoare la INTERZICEREA jocurilor de noroc în Alba Iulia
Dezbatere publică referitoare la INTERZICEREA jocurilor de noroc în Alba Iulia Primăria Municipiului Alba Iulia îi invită pe toți cei...
Politică Administrație
FOTO | A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității serviciilor medicale”
A fost făcută recepția lucrărilor de la ambulatoriul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud: ,,Un pas esențial pentru creșterea calității...
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE”
Fost primar din Apuseni, mesaj dur la adresa clasei politice: „Primarii sunt doar niște UNELTE” Lucian Andreica a demisionat în...
Opinii Comentarii
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională În fiecare an, la 29...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...