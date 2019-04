FOTO: Proiectul „Spitale Color” aduce culoare pe holurile Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud

Luni, 15 aprilie 2019, holurile Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud au căpătat mai multă culoare, spitalul fiind parte din proiectul Spitale Color care-și propune să aducă speranță în spitalele din România, prin donarea de tablouri pentru holurile și sălile de așteptare. Tablourile donate Spitalului din Aiud sunt semnate de Mădălina Radu (liviart.ro). Proiectul Spitale Color a fost inițiat de Denisa Radu, o tânără din București, specialist în marketing și comunicare. Tânăra a pornit o campanie de strângere de tablouri pictate de artiști profesioniști și persoane care pictează din pasiune pentru a le dona spitalelor de stat din România.

“Am pornit inițiativa cu convingerea că mediul în care stăm nu numai că ne influențează starea, dar ne-o poate schimba (în bine sau în rău – în funcție de context). Primul pas al proiectului constă în donarea de tablouri pentru holurile și sălile de așteptare din spitale pentru a schimba, măcar puțin, starea și atmosfera așteptării sau plimbărilor pe holurile spitalelor când ești internat. Proiectul își propune să asigure celor care trec pragul unui spital un mediu mai prietenos, mai colorat, care să le dea speranță că vor fi bine.“ — Denisa Radu, inițiator Spitale Color.

“Mulțumim Denisei Radu și artiștilor implicați în acest proiect pentru oportunitatea pe care ne-au oferit-o și anume aceea de a putea distrage, chiar și pentru câteva clipe, atenția pacienților de la durere sau povara tratamentului, de a le ușura așteptarea pe holurile spitalului prin artă și culoare. Atât pacienții cât și personalul angajat sunt impresionați de empatia de care artiștii donatori au dat dovada înțelegând nevoia de îmbrățișare prin arta a celui aflat în suferință cât și respectul pentru angajații spitalului cărora tablourile le zâmbesc și le transmit energie pozitivă atât de necesară pentru a face față provocărilor din fiecare zi.” Sunt fericită că am avut ocazia să întâlnesc acești oameni minunați care au făcut posibil acest proiect și închei cu un citat care mi-a venit în minte la finalul acestei zile petrecută alături de ei. “ Cei ce aduc soarele în viata altora vor trăi și ei în lumină” Așa să ne ajute Dumnezeu!” – Vieru Noiela, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud.

Inițiativa de a colora pereții spitalelor de stat din România a început să se contureze în luna septembrie a anului trecut (2018) când, din cauza unei probleme de sănătate, a ajuns la camera de gardă unde a așteptat 5 ore pentru a intra în sala de consultații.

“Pe holul îngust al spitalului, oriunde-mi îndreptam privirea, vedeam oameni cu fețele în pământ, îngrijorate, așteptând să-și audă numele strigat pentru consultație. Citeam pe chipurile oamenilor de acolo doar deznădejde și tristețe. În acele ore de așteptare, m-am tot gândit cât de mult ne influențează starea psihică locul în care ne aflăm. Incredibil de mult! Și după toate acele ore petrecute în spital, am simțit că mă întorc acasă mai bolnavă. La câteva zile distanță de această întâmplare, am văzut-o pe mama soțului meu, Mădălina, pictând. Un tablou prindea viața sub ochii mei și un gând a prins culoare și-n mintea mea: spitalele din România au nevoie de un pic de culoare și speranță! Și uite-așa s-a născut proiectul de a colora pereții spitalelor din România”, a scris Denisa în primul anunț de pe Facebook în care vorbea despre proiect.

Proiectul nu ar fi fost posibil dacă Mădălina Radu (liviart.ro), mama soțului Denisei, inginer de profesie care pictează din pasiune, nu ar fi făcut prima donație – 50 de tablouri pictate de ea. Între timp, Mădălina Radu, prin liviart.ro, a donat 180 de tablouri pentru proiect care urmează să fie distribuite către cele 12 spitale înscrise în proiect în acest moment. Totodată, în mai puțin de două săptămâni de la lansarea Campaniei #SpitaleColor, s-au strâns o mână de oameni faini care vor dona tablouri pentru cauză. Este vorba despre Monica Bălan, Maria Achim, Corina Bralostitianu, Raluca Axinte, Cătălina Busuioc, Irina Iordache, Cristina Serban, Simona Ciurtin, Iulia Alecu, Roxana Jinga, Margareta Mihuț, Mihaela Gabriela Ionescu, Camelia Elena Vasilescu, Nemes Crina Maria, Alexandrina Moldoveanu, Simona Mitroi și Cristina Iuliana Pana. Iar oamenii care doresc să doneze tablouri nu se opresc aici, unii duc ștafeta mai departe, căutând noi donatori printre pictorii profesioniști sau persoane care pictează din pasiune. Alte persoane, precum Cristina Irimia și Corina Bralostitianu, au fost extrem de implicate în găsirea de donatori de tablouri.

În continuare, pentru a duce proiectul mai departe, fiind o cauză socială, fiecare poate ajuta:

– ești manager de spital? ÎNSCRIE-TE în campanie!

– ești pictor profesionist sau pictezi din pasiune? DONEAZĂ!

– ai prieteni care sunt pictori? (fie profesioniști, fie care pictează din pasiune) SPUNE-LE!

– niciuna dintre cele de mai sus nu se aplică pentru tine? DĂ DE VESTE despre #SpitaleColor către manageri de spital și artiști!

Ajută-ne dând mai departe mesajul pentru a ajunge atât la manageri de spital cât și la pictori pot dona tablouri.