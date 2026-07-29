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Foto | Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier

Ioana Oprean

Publicat

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Autostrada A1: Tunelurile de la Margina-Holdea intră în linie dreaptă! Lucrări în ritm accelerat pe șantier

Avans consistent pe șantierul lotului lipsă al Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea. La cele două galerii ale tunelului 1 au început lucrările la structura rutieră, stadiul de execuție al acestor galerii depășind 90%, au anunțat, în dimineața zilei de miercuri, 29 iulie 2026, reprezentanții DRDP Timișoara. 

Potrivit acestora, la tunelul 2, mai sunt de excavat aproximativ 270 de metri pe galeria executată de UMB și 107 metri pe galeria executată de partenerul bosniac Euro Asfalt. În paralel cu excavarea, continuă lucrările de hidroizolație, armare și betonare a căptușelii finale.

Pentru aceste etape sunt organizate câte trei fronturi de lucru, urmând să fie deschis și al patrulea, în timp ce excavarea se desfășoară în continuare în zece fronturi, pe ambele galerii.

Tunelul 2 va fi echipat cu sisteme moderne de siguranță și comunicații: ventilatoare, telefoane de urgență, senzori, hidranți suplimentari care vor crea o perdea de apă în cazul unui incendiu, precum și antene radio care vor asigura comunicațiile în interiorul tunelului și transmiterea informațiilor către participanții la trafic.

Toate cele patru portale ale tunelurilor sunt finalizate, urmând etapa de amenajare arhitecturală.

În ceea ce privește lucrările de drum, s-a executat o mare parte din stratul superior de fundație din balast stabilizat cu lianți hidraulici. Pentru protejarea acestuia, a fost aplicată o peliculă de emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, care limitează evaporarea apei și reduce astfel riscul apariției fisurilor de contracție în stratul de fundație. Totodată, această etapă asigură pregătirea optimă a stratului suport pentru așternerea viitoarelor straturi bituminoase.

Pe șantier a început și echiparea uzinei pentru fabricarea grinzilor prefabricate destinate structurilor. Pentru podurile și pasajele de pe acest lot vor fi utilizate, în total, 442 de grinzi. Uzina va avea o capacitate de producție de aproximativ șase grinzi de 40 de metri pe zi. Tot pe șantier va funcționa și o stație de asfalt, care va asigura producerea mixturilor asfaltice și așternerea acestora în condiții optime, cu respectarea timpilor tehnologici.

Antreprenor este Asocierea UMB GRUP & Euro-Asfalt.

sursa: DRDP Timișoara

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