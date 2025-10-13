Rămâi conectat

Actualitate

FOTO | Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

în

De

Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Profesorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Unicersității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, originar din județul Alba, a fost ales, sâmbătă, 11 octombrie 2025, în funcția de președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”.

Postul rămăsese vacant după demisia lui Tiberiu Groza, consemnată în aprilie 2025.

În cadrul Adunării Generale a Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, eveniment la care au participat peste 400 de persoane, Tiberiu Groza a fost ales președinte de onoare al societății, alături de Victor Bercea și Constantin Sicoe.

La rândul său, Ionuț Țene a fost ales în funcția de purtător de cuvânt.

Alba Iulia a fost reprezentată de o delegație formată din 19 persoane.

Profesorul universitar Irimie Popa este de loc din satul Mușca, comuna Lupșa. Deși este de mulți ani plecat din satul natal, a rămas puternic conectat cu comunitatea locală.

foto: Constantin Bucea

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

13 octombrie 2025

De

Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată” „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”, a afirmat, luni, 13 octombrie 2025, la Sebeș, premierul Ilie Bolojan. Citește și: VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan „Dacă vrem […]

Citește mai mult

Actualitate

Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

13 octombrie 2025

De

Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 30 km […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul prăbușirii economiei”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 10 ore

în

13 octombrie 2025

De

Radu Georgescu avertizează că România repetă greșelile de dinaintea crizei. „Am văzut din primul rând filmul cu creșterea economiei pe baza imprumuturilor bancare si prabușirea atunci cand au disparut imprumuturile” Economistul Radu Georgescu trage un semnal de alarmă cu privire la economia actuală, pe care o compară tot mai des cu perioada premergătoare crizei din […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 12 minute

FOTO | Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” Profesorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice...
Actualitateacum 6 ore

Premierul Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”

Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată” „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”, a afirmat, luni, 13 octombrie 2025,...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 34 de minute

VIDEO | Ceapă de aproape un kilogram la Loman. Producătorii, mândri de roadele pământului: „Numai cu gunoi de grajd și ce ne dă natura”

Ceapă de aproape un kilogram la Loman. Producătorii, mândri de roadele pământului: „Numai cu gunoi de grajd și ce ne...
Ştirea zileiacum 2 ore

FOTO | O familie cu mulți copii din Căpud, care trăiește într-un container, a primit un sistem inverter de încălzire-răcire de la polițiștii locali din Teiuș, cu sprijinul administrației locale

O familie cu mulți copii din Căpud, care trăiește într-un container, a primit un sistem inverter de încălzire-răcire de la...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Avem un stoc foarte mic la această grupă. Dorim ca toți pacienții cu nevoi transfuzionale să primească sânge și, astfel, să fie salvați”

CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, luni,...
Curier Județeanacum 3 ore

VIDEO | Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC

Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC Sebeș. Star Assembly, subsidiară deținută integral de Mercedes-Benz AG,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 ore

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare

SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...
Politică Administrațieacum 3 zile

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor

Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea