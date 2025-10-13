FOTO | Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Profesorul universitar Irimie Popa, noul președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”

Profesorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Unicersității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, originar din județul Alba, a fost ales, sâmbătă, 11 octombrie 2025, în funcția de președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”.

Postul rămăsese vacant după demisia lui Tiberiu Groza, consemnată în aprilie 2025.

În cadrul Adunării Generale a Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, eveniment la care au participat peste 400 de persoane, Tiberiu Groza a fost ales președinte de onoare al societății, alături de Victor Bercea și Constantin Sicoe.

La rândul său, Ionuț Țene a fost ales în funcția de purtător de cuvânt.

Alba Iulia a fost reprezentată de o delegație formată din 19 persoane.

Profesorul universitar Irimie Popa este de loc din satul Mușca, comuna Lupșa. Deși este de mulți ani plecat din satul natal, a rămas puternic conectat cu comunitatea locală.

foto: Constantin Bucea

