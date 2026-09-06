Cât costă montarea unei instalații GPL pe mașină în 2026: De la ce valoare pornesc prețurile și la ce sume pot ajunge

Montarea unei instalații GPL poate reduce considerabil costurile cu alimentarea unei mașini pe benzină, însă investiția inițială diferă mult în funcție de motor, tipul instalației și rezervorul ales. În România, în 2026, prețurile pornesc de la aproximativ 1.700-2.000 de lei pentru unele sisteme simple și pot depăși 10.000 de lei în cazul motoarelor moderne cu injecție directă.

Prețul unei instalații GPL nu mai reprezintă de mult o sumă standard. Pentru o mașină obișnuită cu motor pe benzină și patru cilindri, piața oferă atât variante de buget, cât și sisteme mai sofisticate, iar diferența poate fi de câteva mii de lei.

O ofertă publică actualizată în 2026 de un producător și montator autorizat indică prețuri de la 1.700 de lei, cu instalația și montajul incluse, pentru anumite configurații cu rezervor cilindric. Pentru rezervoare toroidale montate în interiorul roții de rezervă, prețurile din aceeași ofertă ajung la aproximativ 1.900-2.100 de lei, în funcție de capacitate.

Totuși, acestea sunt prețuri de intrare. Alte estimări publicate în 2026 plasează instalațiile GPL secvențiale pentru motoare cu patru cilindri, cu montaj inclus, în zona de 3.500-5.500 de lei, iar sistemele premium pot urca spre 6.000 de lei. Pentru motoarele cu injecție directă, costul poate începe de la aproximativ 6.500 de lei și poate depăși 10.000 de lei.

De ce diferă atât de mult prețul?

Principalul criteriu este tipul motorului.

La motoarele clasice cu injecție multipunct, conversia este, în general, mai simplă și există numeroase kituri disponibile. Pentru un motor cu patru cilindri, un șofer poate găsi astfel oferte începând de la circa 1.700-2.000 de lei, însă o instalație de nivel mediu, cu componente și calibrare mai bune, ajunge frecvent la câteva mii de lei.

Un alt factor important este rezervorul. Acesta poate fi cilindric, amplasat în portbagaj, sau toroidal, montat de regulă în locașul roții de rezervă. Alegerea rezervorului modifică atât prețul, cât și spațiul disponibil în mașină.

În cazul motoarelor cu injecție directă, instalația este mai complexă. Sistemele dedicate pot păstra și un anumit consum de benzină, iar montajul și calibrarea sunt mai pretențioase. Din acest motiv, costurile pot ajunge la 6.000-10.000 de lei sau chiar mai mult.

Cât trebuie bugetat, de fapt?

Pentru un proprietar care analizează o conversie GPL în 2026, un buget realist poate fi împărțit astfel:

*Sistem de bază, motor simplu, 4 cilindri 1.700-2.500 lei

*Instalație secvențială, configurație obișnuită 3.500-5.500 lei

*Sistem premium 5.500-6.000+ lei

*Motor cu injecție directă 6.500-10.000+ lei

Valorile sunt orientative și nu reprezintă un tarif oficial al pieței. Diferențele apar în funcție de marcă, motor, numărul de cilindri, rezervor, componente, manoperă și service-ul ales. Ofertele publice din piață confirmă însă o plajă foarte largă: de la aproximativ 1.700 de lei pentru anumite configurații simple până la peste 10.000 de lei pentru instalații complexe.

Montajul nu înseamnă doar instalarea kitului

Un aspect important este că proprietarul trebuie să aleagă un atelier autorizat pentru lucrări GPL. Registrul Auto Român precizează că instalațiile trebuie să fie omologate/certificate conform reglementărilor aplicabile, iar montarea trebuie efectuată de operatori autorizați de RAR.

După montaj, instalația trebuie înscrisă în cartea de identitate a vehiculului (CIV). RAR precizează că proprietarul trebuie să prezinte autoturismul la o reprezentanță RAR, cu programare, împreună cu documentele eliberate de atelier, inclusiv certificatul de garanție și declarația de conformitate. La RAR se verifică inclusiv corectitudinea montajului și emisiile atât pe benzină, cât și pe GPL.

Prin urmare, atunci când se calculează investiția totală, șoferul trebuie să ia în calcul nu doar prețul afișat de service, ci și eventualele costuri administrative aferente procedurii RAR și documentelor.

Rezervorul GPL are o durată limitată de utilizare

O cheltuială pe care mulți proprietari o ignoră apare după mai mulți ani de exploatare.

Potrivit RAR, un rezervor GPL poate fi utilizat timp de maximum 10 ani de la data fabricației. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul identic sau compatibil, iar operațiunea trebuie realizată într-o unitate autorizată. Ulterior, vehiculul trebuie prezentat din nou la RAR pentru înscrierea datelor noului rezervor în CIV.

Reglementările tehnice tratează depășirea celor 10 ani ca neconformitate verificabilă inclusiv la ITP.

În cât timp se recuperează investiția?

Rentabilitatea depinde în primul rând de numărul de kilometri parcurși anual.

În 2026, o analiză de piață bazată pe prețurile carburanților din iunie estima o economie de aproximativ 35 de lei la 100 km pentru un autoturism care consumă circa 8 litri de benzină la 100 km, luând în calcul și consumul suplimentar specific funcționării pe GPL. În acest scenariu, o instalație de 3.500-5.500 de lei s-ar putea amortiza după aproximativ 11.000-17.000 km, în funcție de consum și de diferența dintre prețul benzinei și cel al GPL-ului.

Asta înseamnă că pentru un șofer care parcurge 15.000-20.000 km pe an, conversia poate deveni interesantă financiar într-un interval relativ scurt. Pentru cine rulează doar câteva mii de kilometri anual, recuperarea investiției poate dura mult mai mult.

Merită GPL în 2026?

Răspunsul depinde de mașină și de kilometraj.

Pentru un motor pe benzină cu patru cilindri, folosit intens, GPL-ul poate fi o investiție atractivă, mai ales dacă autoturismul este compatibil cu un sistem secvențial de bună calitate și instalația este montată corect.

În schimb, pentru o mașină utilizată foarte puțin sau pentru un motor modern cu injecție directă, unde instalația poate costa 7.000-10.000 de lei sau mai mult, calculul trebuie făcut mai atent.

Prețul de achiziție al instalației este doar primul element. La calculul rentabilității trebuie adăugate costurile de montaj, formalitățile RAR, întreținerea instalației și, pe termen lung, eventualul schimb al rezervorului după expirarea perioadei de 10 ani.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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