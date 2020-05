FOTO| Primăria Teiuș: Peste 600 măști de protecție, mănuși de unica folosință și dezinfectant distribuite în piața agroalimentară

Pentru protecția cetățenilor care au luat cu asalt piața agroalimentară din Teiuș, primăria, cu sprijinul voluntarilor a distribuit peste 600 măști de protecție, mănuși de unica folosință și dezinfectant.

„Cu sprijinul voluntarilor, Primăria Teius a distribuit peste 600 măști de protecție, mănuși de unica folosință, dezinfectant, pe parcursul desfășurării pieței. Profitând de vremea buna și prielnică muncii in grădina, mulți cetățeni au luat pur și simplu cu asalt piata agroalimentara a orașului, renumita in toată regiunea, pentru aprovizionare cu cele necesare.

Am avut parte și de suportul echipajelor combinate de Poliție-Poliție Locală, astfel încât distanțarea fizica între persoane nu a fost o vorba goală.

Așteptăm cu interes noile reglementări legate de starea de alerta ce va intra in vigoare din 15 mai, in asa fel încât sa ne protejam cat mai bine sănătatea in condițiile generate de noul coronavirus”, au scris reprezentanții primăriei pe facebook.