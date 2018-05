FOTO: Primăria Alba Iulia se pregătește să demareze proiectul de 8 milioane de euro, pentru dezvoltarea și modernizarea cartierului Gheorghe Șincai (Lumea Nouă)

Municipalitatea din Alba Iulia va investi în următorii 5 ani nu mai puțin de 8 milioane de euro în dezvoltarea și modernizarea cartierului Lumea Nouă. Primul pas pentru a putea începe lucrările va fi făcut la ședința consiliului local, din 7 mai, când se solicită aprobarea documentaţiei PUZ – Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de locuit, cartier Gheorghe Șincai.

Documentaţia are ca scop sistematizarea unei suprafeţe de teren (50 000 mp) în vederea construirii unui ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative, 7 clădiri avand funcţiunea de locuinţe colective și un regim de inaltime P+2, 12 locuinţe individuale și un teren de sport (minifotbal).

”Conform reglementarilor propuse, clădirile vor respecta intre ele distante minime egale cu jumatate din inaltimea celei mai inalte (la cornişa). Excepţie fac cazurile in care clădirile nu sunt locuinţe sau faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati care necesita lumina naturala. Distanta minima intre locuinţele colective este de 20 m. Distanta minima intre locuinţele individuale este de 30 m. Distanta minima a terenului de sport fata de locuinţele individuale este de 29 m. Distanta minima a locuinţelor colective fata de aleea carosabila principala a cartierului este de 21 m. Distante minime a parcajelor fata de locuinţele colective este de 5 m. Distanta minima a locuinţelor individuale fata de limita de proprietate pe latura de sud este de 0.6 m. Distanta minima a locuinţelor colective fata de limita de proprietate pe latura nord este de 12 m.

Accesul principal auto si pietonal se realizeaza din strada Gheorghe Sincai. Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriilr de construcţii la reţeaua de circulaţie este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar in cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incediilor si protecţiei civile. Accesul principal in zona va avea obligatoriu doua benzi de circulaţie (ambele sensuri). In incinta zonei cu locuinţe colective se admit sensuri unice de circulaţie auto. Se va asigura obligatoriu accesul pietonal la locuinţe, locuiri de odihna, locuri de joaca pentru copii, parcaje, dotări prin intermediul trotuarelor si platformelor pietonale.ln toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap sau cu dificultăţi de deplasare. Se va asigura min 1 loc de parcare pentru fiecare apartament si un spor de 15%. Se vor asigura locuri de parcare pentru spatiile cu funcţiuni complementare, proporţional cu suprafaţa si destinaţia acestora, conform RLU.

Se propun: 147 locuri de parcare pentru locuinţele colective, 37 locuri de parcare pentru spatiile cu funcţiuni complementare, 37 locuri de parcare pentru locuinţele individuale.

Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit, a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV”, se arată în proiectul de hotărâre.

Lucrările fac parte din Strategia de Dezvoltare Locală ”Alba Iulia Incluzivă”, selectată pentru finanțare de Ministerul Fondurilor Europene. Este vorba despre un set de propuneri care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economică pentru o zonă locuită de aproximativ 20.000 de locuitori, formată din cartierul Lumea Nouă și zona urbană funcțională din jurul acestuia, respectiv cartierul Cetate, partea de nord a cartierului Carolina, zona de nord a cartierului Tolstoi și cartierele Ampoi I, II și III.

Propunerile de poiecte au o valoare de 8 milioane de euro şi vizează îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, creşterea accesului la educaţie, servicii medicale, dar şi pe piaţa muncii. Sunt alocați, prin Programul Operaţional Regional, 4.830.000 euro (69%) , 2.170.000 euro (31%) pentru proiecte finanțate prin Programul Operaţional Capitalul Uman şi 1.000.000 euro din alte surse de finanțare.

Intervențiile prin POR:

– Creare/reabilitare/modernizare diferite spații publice urbane din teritoriul SDL

– Extinderea rețelei de transport public la nivelul ZUM prin înființarea de noi rute și amenajarea de stații de autobuz.

– Crearea de zone verzi: spații plantate integrate în amenajarile propuse și/sau pentru creșterea calității mediului urban

– Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii)

– Modernizare piață Talcioc (spațiu public urban)

– Construire locuințe sociale

– Construire întreprinderi sociale de inserție

– Construire Centru Multifuncțional (sală de spectacole, sală de activități, sală pentru întâlniri comunitare)

– Construire Dispensar, After-school, Microcantină socială, Post de poliție – intervenție realizată pe cheltuială neeligibilă

Intervențiile prin POCU:

– Organizare competiții sportive

– Înființare și funcționare întreprinderi sociale de inserție

– Acțiuni de volutariat ale membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea

– Furnizare măsuri active/servicii integrate

– Stagii de ucenicie

– Servicii informare și consiliere

– Servicii de mentorat

– Servicii de formare profesională

– Organizare programe educaționale

– Operaționalizare Centru Multifuncțional

– Furnizare servicii sociale și medicale

– Campanii de informare și educare

Strategia de Dezvoltare Locală ”Alba Iulia Incluzivă” a fost realizată (și va fi implementată în perioada 2018-2023) de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Alba Iulia Incluzivă, ce include autorităţi publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile, operatori privaţi şi persoane fizice.