FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Echipa Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a început lucrările de mentenanță a carosabilului aferent străzilor Sliven, Viadana și Gilău, pentru a crea o alternativă de intrare în oraș menită să descongestioneze traficul,

Anunțul a fost făcut joi, 5 martie 2026, de Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

„Acționăm cu responsabilitate și determinare pentru a răspunde nevoilor comunității. Ne dorim ca fiecare zonă a orașului să beneficieze de condiții cât mai bune de trafic și locuire după sezonul rece.

Vrem să ținem pasul cu așteptările locuitorilor din municipiul Alba Iulia.

Continuăm să fim aproape de cetățeni și să acționăm acolo unde este nevoie.

Săptămâna viitoare vom interveni în următoarele zone:

1. Strada Mihail Kogâlniceanu

2. Strada Cutina (Oarda de Jos)

3. Oarda de Sus

4. Strada Ana Ipătescu (Partoș)”, a precizat Claudiu Nemeș

