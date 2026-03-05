Curier Județean

FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 minute

în

De

Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi

Echipa Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a început lucrările de mentenanță a carosabilului aferent străzilor Sliven, Viadana și Gilău, pentru a crea o alternativă de intrare în oraș menită să descongestioneze traficul,

Anunțul a fost făcut joi, 5 martie 2026, de Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

„Acționăm cu responsabilitate și determinare pentru a răspunde nevoilor comunității. Ne dorim ca fiecare zonă a orașului să beneficieze de condiții cât mai bune de trafic și locuire după sezonul rece.

Vrem să ținem pasul cu așteptările locuitorilor din municipiul Alba Iulia.

Continuăm să fim aproape de cetățeni și să acționăm acolo unde este nevoie.

Săptămâna viitoare vom interveni în următoarele zone:

1. Strada Mihail Kogâlniceanu

2. Strada Cutina (Oarda de Jos)

3. Oarda de Sus

4. Strada Ana Ipătescu (Partoș)”, a precizat Claudiu Nemeș

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

5 martie 2026

De

Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

5 martie 2026

De

Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun” Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.  Clădirea Veche a spitalului din Blaj, […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 martie 2026

De

Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia Operațiune de salvare indeită la Alba Iulia, în după amiaza zilei de joi, 5 martie 2026. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervină pentru salvarea unuei pisici, în municipiul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. La sosirea forțelor […]

Citește mai mult