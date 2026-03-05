FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi
Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi
Echipa Direcției de Întreținere și Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia a început lucrările de mentenanță a carosabilului aferent străzilor Sliven, Viadana și Gilău, pentru a crea o alternativă de intrare în oraș menită să descongestioneze traficul,
Anunțul a fost făcut joi, 5 martie 2026, de Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.
„Acționăm cu responsabilitate și determinare pentru a răspunde nevoilor comunității. Ne dorim ca fiecare zonă a orașului să beneficieze de condiții cât mai bune de trafic și locuire după sezonul rece.
Vrem să ținem pasul cu așteptările locuitorilor din municipiul Alba Iulia.
Continuăm să fim aproape de cetățeni și să acționăm acolo unde este nevoie.
Săptămâna viitoare vom interveni în următoarele zone:
1. Strada Mihail Kogâlniceanu
2. Strada Cutina (Oarda de Jos)
3. Oarda de Sus
4. Strada Ana Ipătescu (Partoș)”, a precizat Claudiu Nemeș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba
Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba Povestea unei femei, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Alba Iulia, trage un semnal de alarmă asupra unui nou tip de fraudă. Răufăcătorii se folosesc de […]
VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”
Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun” Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar. Clădirea Veche a spitalului din Blaj, […]
FOTO | Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia
Pisică, blocată într-un copac, la 7 metri înălțime, salvată de pompierii din Alba Iulia Operațiune de salvare indeită la Alba Iulia, în după amiaza zilei de joi, 5 martie 2026. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervină pentru salvarea unuei pisici, în municipiul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. La sosirea forțelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă
Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă Guvernul a...
Peste 30 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”
33 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro...
Știrea Zilei
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public Primăria Alba Iulia...
Curier Județean
FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi
Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi...
VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba
Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...