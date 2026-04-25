Băile Sărate Ocna Mureș, profit estimat de peste 3,5 milioane lei în 2026. Investiții masive în lucrări de modernizare pentru anul în curs

Băile Sărate Ocna Mureș au înregistrat performanțe financiare remarcabile de la an la an, cu profituri care au depășit cu mult așteptările inițiale. Pentru anul 2026, societatea estimează un profit brut de peste 3,5 milioane lei.

Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” S.A. pentru anul 2026 se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de marți, 28 aprilie 2026.

Societatea „Baza de tratament și agrement Băile Sărate Ocna Mureș” SA funcționează ca persoană juridică cu capital deținut de UAT Județul Alba împreună cu UAT Orașul Ocna Mureș, în procent de 50% fiecare.

Principalii indicatori propuși prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, supus aprobării, sunt:

Veniturile totale prognozate în sumă de 21.427.000 lei, din care:

-Venituri din exploatare realizate în principal din prestări servicii și vânzare de produse: 21.312.000 lei;

-Venituri financiare: 115.000 lei;

Cheltuielile totale prognozate în sumă de 17.924.420 lei, din care:

-Cheltuieli de exploatare structurate în principal din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu servicii executate de terții, cheltuieli cu impozite și taxe, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare: 17.923.530 lei;

-Cheltuieli financiare: 890;

Profitul brut: 3.502.580 lei;

Prin programul de investiții pentru anul 2026 se propune realizarea unor investiții în valoare de 5.109.000 lei de natura imobilizărilor corporale noi și modernizări la cele existente.

Potrivit notei justificative prezentate de către societate, pentru fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere activitatea realizată în anul 2024 și 2025, veniturile societății fiind din serviciile de agrement, iar cheltuielile au fost dimensionate, în așa fel încât, să asigure realizarea veniturilor propuse.

ACCIDENT pe DN 1, în Alba Iulia: Impact între două vehicule în zona Hanului dintre Sălcii

ACCIDENT pe DN 1, în Alba Iulia: Impact între două vehicule în zona Hanului dintre Sălcii Un accident rutier s-a produs, sâmbătă, 25 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, pe DN 1, în Alba Iulia, în zona Hanului dintre Sălcii. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la […]

INCENDIU în Alba Iulia: Focul a cuprins un apartament de pe strada Vasile Goldiș

INCENDIU în Alba Iulia: Focul a cuprins un apartament de pe strada Vasile Goldiș Un indendiu s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 25 aprilie 2026, într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, strada Vasile Goldiș. Este vorba […]

FOTO | 11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe” 2026

11 produse realizate de elevi din Alba, prezentate la etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe" 2026 Inspectoratul Școlar Județean Alba a organizat vineri, 24 aprilie 2026, etapa județeană a Concursului Național „Made for Europe", ediția 2026, ocazie cu care elevii desemnați au prezentat produsele realizate în cadrul diverselor proiecte europene pe care le-au […]

