FOTO| Primăria Alba Iulia continuă lucrările de reparații, întreținere și modernizare la grădinițe: Reamenajarea spațiilor de joacă, lucrări interioare de izolatie termică a clădirilor

Primăria Alba Iulia continuă lucrările de reparații, întreținere și modernizare la grădinițe prin reamenajarea spațiilor de joacă, lucrări interioare de izolatie termică a clădirilor.

Încă din perioada stării de urgență, dar și pe toată durata vacanței de vară, în mai multe grădinițe se desfășoară lucrări de reparații, întreținere și modernizare.

Sunt vizate atât spații interioare, dar și suprafețe exterioare ce cuprind curți sau locuri de joacă. Până în acest moment s-au finalizat intervențiile la grădinițele 7, 8, 10, 13 și la cea din Micești. S-au reamenajat spații de joacă, au fost înlocuite suprafețe de gresie, parchet și dale, grupuri sanitare, s-au refăcut zugrăveli și elemente de izolatie termică a clădirilor. La Micești și la grădinița cu program prelungit numărul 2 s-au schimbat și centralele termice.

Alte lucrări sunt în derulare la grădinița ”Dumbrava Minunată”, ”Scufița Roșie”, grădinițele numărul 2, 8, 11 și cea din Oarda de Jos. În perioada următoare se vor finaliza și aici lucrări ce țin de termoficare, tavan fals casetat, pardoseală de tip tarkett, grupuri sanitare, reparații în săli de mese și clase.

”N-aș spune o noutate prin faptul că niciun efort nu e prea mare pentru confortul, siguranța și viața lipsită de griji a celor mici. În schimb, trebuie să admit că răgazul oferit de starea de urgență ne-a prins bine și am putut lucra în grădinițe. Am avansat sau chiar am finalizat multe lucrări de modernizare în rețeaua de învățământ preșcolar.

Cu adevărat, mai important decât orice satisfacție ce ține de obligațiile pe care le avem, sunt zâmbetele lor și mulțumirea că părinții știu că pot conta pe noi. Se lucrează și la multe școli, pe diverse linii de finanțare și, sunt convins că din punctul nostru de vedere, începutul de an școlar va aduce multe plusuri.” spune Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar.

În completare la toate acestea, se adaugă și implementarea de măsuri ISU la două unități de învățământ.