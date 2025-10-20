Rămâi conectat

FOTO | Prima noapte cu temperaturi negative la Alba Iulia din sezonul rece 2025-2026

Prima noapte cu temperaturi negative la Alba Iulia din sezonul rece 2025-2026

Noaptea de duminică, 19 octombrie 2025, spre luni, 20 octombrie 2025, a fost prima cu temperaturi negative la Alba Iulia din sezonul rece 2025-2026.

Valorile termice au coborât sub 0 grade în municipiul reședință de județ.

Citește și: Cum va fi VREMEA de Crăciun 2025: Unde va ninge în România de sărbătorile de iarnă

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, luni, 20 octombrie 2025, la ora 7.00 temperatura înregistrată era de -0,3 grade Celsius.

La aceeași oră la Sebeș valoarea termică înregistrată era de -1 grad Celsius.

La Roșia Montană se înregistra o temperatură de -0,4 grade Celsius. La Blaj temperatura măsurată în stația meteo era de -1,8 grade Celsius, iar la Câmpeni (Bistra) de -3,9 grade Celsius.

