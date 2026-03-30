FOTO | Prima experienţă Erasmus pentru elevii Colegiului Naţional “David Prodan” Cugir: Au participat la ateliere STEM la Anatolia College, în Thessaloniki, Grecia

Prima experienţă Erasmus pentru elevii Colegiului Naţional “David Prodan” Cugir: Au participat la ateliere STEM la Anatolia College, în Thessaloniki, Grecia

În perioada 16 martie-20 martie, un grup de elevi ai Colegiului ”David Prodan “ Cugir a participat la o mobilitate desfăşurată în cadrul proiectului Erasmus, în Thessaloniki, Grecia, având ca tematică principală domeniul STEM, la Anatolia College, o instituție de învățământ cu o tradiție îndelungată și standarde academice ridicate, care promovează un mediu educațional modern și multicultural.

Împreuna cu profesorii însoţitori (Țîrlea Anca Stela şi Cebotari Luminița), elevii au participat la diferite ateliere din spectrul Stem, având ocazia să învețe prin practică conform principiului „learning by doing” promovat de Centrul Stem al şcolii gazdă.

Printre atelierele la care au participat se numară cele de artă digitală, alimentaţie sănătoasă, realitate virtuală, schimbare climatică, activităţi care au îmbinat creativitatea cu utilizarea tehnologiei moderne. În cadrul acesora, elevii au folosit aparatura specifică necesară realizării experimentelor şi aplicaţiilor practice, fapt care a contribuit la o înțelegere profundă a conceptelor studiate.

Această exeprienţă a oferit elevilor oportunitatea de a-şi dezvolta competenţele digitale, gândirea critică, autonomia şi spiritul de echipă, prin implicarea directă şi constantă în activități interactive integrate. Totodată mobilitatea a facilitat formarea elevilor ca cetăţeni activi şi responsabili.

,,În opinia mea, Erasmus în Grecia este o aventură extraordinară, plină de distracție, în care ai ocazia să înveți lucruri noi, să vizitezi locuri istorice celebre și să îți faci prieteni din întreaga lume, bucurându-te de soarele cald și atmosfera relaxantă de la malul mării”. (eleva Tania Triff-clasa a VII-a)

De asemenea, pe langa grupul de elevi şi cei doi profesori însoţitori, în cadrul aceleaşi mobilităţi au participat alte două cadre didactice (Borza Monalisa si Crişan Simona) la activităţi de tip job shadowing, având ocazia de a observa metode didactice, implementarea metodelor de evaluare a progresului şi oferirea feedback-ului, de a face schimb de bune practici cu partenerii externi, în vederea creşterii calităţii actului educaţional.

,,Aceasta mobilitate a fost o sursă importantă de inspiraţie profesională, prin prisma interacţiunii cu personalul şi elevii Colegiului Anatolia. Ne-am intors cu idei noi, entuziasm şi dorinţa de a aduce în sala de clasă metode moderne şi interactive menite să sporească interesul şi implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare.

Totdată, această experienţă inseamnă pentru noi o imbogăţire din punct de vedere cultural, deoarece am avut ocazia să descoperim locuri încărcate de istorie și tradiție, să pășim printre vestigii antice, să admirăm arhitectura impresionantă și să simțim atmosfera autentică a Greciei.

Un moment deosebit a fost vizita la spectaculosul complex de mănăstiri de la Meteora, unde natura și spiritualitatea se îmbină într-un mod unic, oferindu-ne o experiență memorabilă și o perspectivă aparte asupra patrimoniului cultural și religios.

Vizitele la obiective turistice emblematice, muzeele şi peisajele spectaculoase ne-au facilitat o perspectivă mai amplă asupra culturii şi civilizaţiei greceşti, transformând fiecare moment într-o lecţie vie de istorie”.(director Anca Stela Țîrlea)

Erasmus înseamnă mai mult decât mobilitate – înseamnă evoluție, conexiuni și perspective noi.

