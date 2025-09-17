Rămâi conectat

FOTO | Președintele ceh Petr Pavel a fost în vacanță în România. A vizitat și Alba Iulia: ,,Frumoasă, cu oameni prietenoși și locuri minunate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Președintele din Republica Cehă și-a petrecut vacanța în România, unde a călătorit peste 3.000 de kilometri pe motocicletă. În excursia sa, Petr Pavel a vizitat și județul Alba.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani a călătorit alături de un grup de prieteni motocicliști, iar pe parcursul vacanței, nu a dormit mai mult de o noapte în același loc. Printre locurile văzute de el se numără și Transfăgărășanul și Transalpina. De menționat este faptul că Petr Pavel și-a planificat singur traseele.

Președintele Cehiei s-a oprit și în Cetatea Alba Carolina, mai exact, în fața Porții a III-a. Imaginea din județ a fost publicată în exclusivitate de către portalul iDnes.

,,Aș recomanda România oricui. Avem uneori prejudecăți că este o țară înapoiată, dar este de fapt frumoasă, cu oameni prietenoși și locuri minunate”, a spus el, scrie publicaţia cehă iDNES.

Alte locații pe care Petr Pavel a avut ocazia să le vadă sunt: Iași, Sighișoara și Brașov.

